Greenpeace aterra no telhado do BCE contra petrolíferas, Frankfurt diz que clima é prioridade

Ativistas da Greenpeace pousam no telhado do BCE em protesto contra benefícios de crédito a petrolíferas. © Armando BABANI / AFP

Dois membros da associação Greenpeace aterraram na manhã desta quarta-feira no telhado da sede do Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, na Alemanha, em protesto contra facilidades de crédito que estarão a ser dadas ao setor petrolífero através dos bancos comerciais. A autoridade monetária não comenta este último aspeto e responde que o clima é uma das suas grandes prioridades.

Segundo um estudo da Greenpeace, vários bancos terão ido aos programas de compra de ativos do BCE e dado como colateral "cerca de 300 mil milhões de euros", valor convertido em empréstimos a custo quase zero do BCE, liquidez que depois terá sido canalizada pelos bancos para grandes companhias petrolíferas.

Terão beneficiado destas operações "mais de 60 companhias", entre elas gigantes como "Shell, Total, Eni, OMV e Repsol", diz uma nota da associação ambientalista.

Em protesto contra esta "política monetária destruidora do clima", a Greenpeace mobilizou 10 ativistas, sendo que alguns deles usaram parapentes para aterrar no telhado da sede do BCE, um complexo de edifícios inaugurado em 2014, um deles um arranha-céus com 185 metros de altura.

Dois elementos da Greenpeace conseguiram aterrar no topo da torre do BCE, um ficou a planar às voltas. No edifício desfraldaram uma tarja de 12 metros de comprimento com a frase: "Fim do financiamento dos assassinos do clima!".

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial do BCE deu conta de que "esta manhã dois ativistas num parapente motorizado pousaram no telhado de um dos edifícios do BCE e desdobraram uma faixa".

"A polícia compareceu e pediu aos dois ativistas que descessem do telhado por uma escada. Durante todo o tempo, nossa principal prioridade foi a segurança das pessoas envolvidas".

A mesma fonte não comentou o móbil do protesto, que é aquele financiamento reportado de 300 milhões de euros dos bancos às petrolíferas através de programas do BCE, mas recordou que "as mudanças climáticas são um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade neste século" e que "o BCE está a contribuir para a resposta no âmbito do seu mandato como banco central, agindo em sintonia com os responsáveis pela política climática".

Além disso, a instituição de Frankfurt diz que "está a realizar uma revisão da sua estratégia, que inclui uma análise aprofundada sobre como responder à crise climática em todas as áreas de política do BCE".