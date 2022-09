Greenvolt quer beneficiar 250 mil pessoas até 2030 com "Comunidades Inclusivas"

© Greenvolt

A Greenvolt apresentou esta segunda-feira o programa "Comunidades Inclusivas", que prevê que empresas do terceiro setor consigam reduzir os custos com a energia, através da produção e autoconsumo de energia a partir de fontes renováveis cuja poupança alcançada será entregue a iniciativas de ação social na comunidade local. A empresa prevê beneficiar 250 mil pessoas até 2030.

O programa foi lançado em Cascais, concelho que acolhe o primeiro caso deste programa. O programa será executado através da Energia Unida, empresa do grupo Greenvolt, que é liderado por João Manso Neto.

"O grupo pretende criar comunidades de energia com condições especiais, assegurando que possam gastar menos na eletricidade através do autoconsumo de energia e alocar esse dinheiro à sua acão social. A parte da energia que não é consumida pelas instituições sociais será partilhada gratuitamente com pessoas em situação de pobreza energética, que vivam perto dessas instituições, permitindo que as mesmas reduzam ainda mais a sua fatura de energia", lê-se num comunicado enviado á imprensa.

Para o efeito, a Energia Unida já estabeleceu condições especiais de acesso ao programa para as instituições sociais, que passam pela "oferta da avaliação, desenvolvimento e acompanhamento do projeto, redução substancial dos custos de criação da comunidade e dos custos de operação e manutenção".

Estes benefícios somam-se à redução de cerca de 50% da fatura de eletricidade da instituição, partilha de 50% do excedente de energia de forma gratuita com os beneficiários de tarifa social, mantendo-se a liberdade de escolher no futuro o comercializador de eletricidade.

A primeira comunidade inclusiva surge em Cascais, devido a uma parceria com a Santa Casa da Misericórida. O "epicentro" será a creche de Bicesse, onde serão instalados paineis solares, com uma capacidade instalada de 73 quilowatt-pico (kwp, ou seja, capacidade máxima de energia produzida). A energética assegura que os painéis fotovoltaicos permitirão "reduzir em 50% a dependência" da creche à energia da rede, reduzindo os custos diurnos "em mais de 50%". Espera-se que "até 60 pessoas em situação de pobreza energética, possam beneficiar do excedente de produção não consumido pela instituição".

Este programa continuará disponível para outras regiões e outras empresas interessadas, sendo a adesão gratuita (ver aqui). De acordo com a Greenvolt, estão elegíveis para o programa "Comunidades Inclusivas" as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias (IPSS), cooperativas culturais, institutos, fundações e associações de atividades culturais, museus, bibliotecas, arquivos históricos e organizações não-governamentais.