Greve com fim à vista? Estivadores reúnem-se com Governo “sem colocar condições”

Ao fim de 21 dias, o primeiro diálogo. A ministra do Mar fez o convite e as 13 entidades interessadas em resolver a paralisação do Porto de Setúbal aceitaram. A partir das 17h00 desta segunda-feira, estivadores, sindicatos, operadores, empresas e Governo sentam-se à mesma mesa para discutir “o quadro das relações laborais” que motivou o protesto.

Contactado pelo Dinheiro Vivo, fonte do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) confirma a presença em Algés, mas remete para amanhã, terça-feira, a reação ao que for dito na reunião.

“Vamos participar na reunião sem colocar condições. Sobre o conteúdo da reunião vamos falar amanhã, às 11h15, no auditório Charlot em Setúbal. Vamos responder ao que ouviremos hoje. A expetativa é resolver o problema em conjunto e não com medidas paliativas. Mas não podemos opinar sobre questões que ainda não nos foram apresentadas”, referiu o SEAL.

A Operestiva também respondeu “sim” ao convite feito por Ana Paula Vitorino. O administrador da Yilport Portugal, que controla a operadora do Porto de Setúbal, pede que haja “boa-fé da parte de todos”, e sublinha que isso significa acabar com a greve. “Boa fé não é sentarmo-nos a uma mesa com qualquer tipo de greve ou paralisação”, afirma Diogo Marecos.

O responsável sublinha que a Operestiva “sempre manifestou a intenção de resolver o problema” dos trabalhadores eventuais, “que começou em 2017 e não há três semanas”, acusando o sindicato dos estivadores de ter “desaparecido da mesa de negociações” em julho.

Diogo Marecos garante que a empresa quer “colocar mais pessoas” nos quadros através de um contrato coletivo, mas descarta uma cláusula que dê primazia aos trabalhadores eventuais quando exista trabalho suplementar.

“Não podemos ter uma cláusula que diga que quem vai prestar trabalho suplementar é essa bolsa de trabalhadores. Em qualquer empresa, regra geral, o trabalho suplementar é dado às pessoas da casa, aos trabalhadores cujo custo para a empresa já existe. Nos outros portos do país o trabalho suplementar é distribuído pelos trabalhadores da empresa. Estamos dispostos a negociar dentro do razoável para não afetar a gestão da empresa”, destaca o administrador da Operestiva.

Diogo Marecos sublinha ainda que além do Porto de Setúbal, que está parado, e do Porto de Lisboa, que está condicionado, “todos os outros portos do país estão a funcionar”.

O encontro convocado pela Ministra do Mar surge depois de Ana Paula Vitorino ter defendido a “redução da precariedade” no Porto de Setúbal. Numa carta dirigida à Administração do Porto de Setúbal, a ministra afirma que é “desejável que sejam introduzidas alterações na estrutura das relações de trabalho existentes no Porto de Setúbal”.

Os estivadores precários, que não têm vínculo contratual, estão parados desde 5 de novembro. Na passada quinta-feira protestaram contra a contratação de trabalhadores temporários pela Autoeuropa, que tinha milhares de carros parados no Porto de Setúbal devido à paralisação. Na reunião desta tarde também deverão estar presentes representantes da fábrica de Palmela.