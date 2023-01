Greve de maquinistas da CP levou à supressão de 366 comboios até às 12 horas

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A CP - Comboios de Portugal suprimiu 366 das 549 ligações programadas entre as zero e as 12 horas desta quarta-feira, devido à greve de maquinistas, de acordo com fonte oficial da empresa.

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 12 horas, circularam 183 comboios durante a manhã.

Antes, o presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), António Domingues, tinha dito, por sua vez, que a adesão à greve até às 8 horas era de 100% e que apenas estão a ser cumpridos os serviços mínimos.

Os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ cumprem uma greve total, entre as zero horas desta quarta-feira e as 23.59 de quinta-feira.

Na segunda-feira, os maquinistas iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que se prolongará até às 23.59 horas de domingo.

O protesto do SMAQ pretende reclamar melhores condições de trabalho e aumentos salariais.