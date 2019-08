Greve: Motoristas não são obrigados a fazer mais de 8 horas por dia

Não há nada que force os motoristas a trabalhar mais de oito horas por dia. É o que diz a lei e uma vez que o governo não contemplou exceções na requisição dos serviços mínimos é ao horário regular que estão obrigados.

Conforme confirmam ao Dinheiro Vivo especialistas em Direito Laboral, a regra são as 40 horas de trabalho semanal, correspondentes a oito diárias e é isso que vale sempre que não há regimes excecionais definidos em contrato coletivo de trabalho ou decorrendo de funções especiais. Em nenhuma situação a exceção pode prejudicar o trabalhador – até o beneficiam, por exemplo, no caso das profissões com 35 horas semanais.

Entre as exceções conta-se “o regime de adaptabilidade”, firmado em contrato coletivo ou para atividade grupal, como o que sucede na Autoeuropa, que prevê um banco de horas. “Este é analisado a cada quatro meses para garantir que os períodos de maior carga horária são compensados por outros em que o tempo laboral é reduzido, de forma que a média final não exceda as 40”, explica Carmo Sousa Machado, sócia da Abreu Advogados.

“Para funções especiais, como cargos de direção ou quem trabalha fora e portanto não está sujeito a supervisão e hierarquia regular, pode haver isenção de horário sem estar sujeito a limite de horas, que implica sempre compensação adicional; e há ainda o caso de funções que não podem estar sujeitas a horário fixo por não poderem ser interrompidas a meio. Mas em qualquer caso é sempre obrigatório ter um mínimo de 11 horas de descanso ente turnos.” E para os camionistas há outras regras apertadas de controlo que implicam períodos de descanso regulares para interromper a condução.

Sem exceções firmadas em contrato, vale o que a lei determina: “Oito horas diárias de trabalho. E uma vez que não se considerou a possibilidade de extensão do horário na requisição de serviços mínimos, nada obriga os motoristas a cumprir mais do que essas oito horas”, sublinha também à SIC-N Rita Garcia Pereira.

O problema? O trabalho de distribuição de combustíveis implica que, em regra, os motoristas façam horas extraordinárias. Sem esse trabalho suplementar não é possível assegurar o abastecimento regular no país – uma das razões do protesto. Assim, a situação tenderá a deteriorar-se a cada novo dia de greve. E mesmo agora estaria bem pior se o Estado não tivesse convocado militares e polícias para garantir parte desse trabalho extra.