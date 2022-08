Greve na Portway não está a afetar operação no Aeroporto da Madeira

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Agosto, 2022 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

A greve dos trabalhadores da empresa de assistência em terra Portway não está a afetar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, mas o sindicato do setor refere que tal decorre da requisição de serviços mínimos e subcontratação de funcionários.

"É muito cedo, ainda não tenho dados sobre a adesão à greve", disse à agência Lusa Sérvio Araújo, dirigente regional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), que convocou a paralisação nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com início às 00:00 de hoje e fim às 24:00 de domingo.

O sindicalista referiu que os serviços mínimos estão garantidos e disse ter indicações de que a empresa está a recorrer a trabalhadores subcontratados, remetendo para "mais tarde" a apresentação de números concretos sobre a adesão à greve.

Dos cerca de 120 trabalhadores do quadro da Portway na Madeira, metade são associados do SINTAC, conforme indicou Sérgio Araújo, adiantando que a empresa dispõe também de cerca de 130 funcionários subcontratados.

De acordo com a informação disponível no "site" da ANA - Aeroportos de Portugal, todos os voos programados para o Aeroporto Internacional da Madeira até às 10:00 - oito chegadas e cinco partidas - foram efetuados.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil convocou a greve na empresa de assistência em terra Portway contra a política de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações", indicou em comunicado.

O SINTAC quer ainda o pagamento de feriados a 100% a todos os trabalhadores e atualizações salariais imediatas, que tenham em conta a inflação.

Na sequência do aviso de paralisação, a ANA - Aeroportos de Portugal e a Portway alertaram, na quinta-feira, para possíveis perturbações em 22 companhias aéreas que operam nos aeroportos nacionais.

As companhias em causa são a Aegean, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels, Cabo Verde Airlines, Easyjet, Euroatlantic, European Air Transport, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Swiftair, Transavia, Transavia France, Tunisair, Turkish Airlines, Volotea e Wizzair.

Estas empresas recorrem aos serviços da Portway, sendo que existe outra empresa de "handling" em Portugal, a Groundforce.