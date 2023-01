Greve nos portos preocupam indústrias nacionais

Dinheiro Vivo 03 Janeiro, 2023 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

A greve dos trabalhadores dos portos nacionais está a preocupar os industriais portugueses. Os atrasos nas encomendas e aumentos de custos são os fatores apontados por responsáveis das várias áreas da nossa indústria, ao jornal Eco. E, a preocupação aumenta quando se fala num cenário mais longo de greve, como esta. Que foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, prolongando-se até ao final de janeiro e que abrange paragens de de 24 horas nos dias 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30.

Para a indústria da metalurgia e metalomecânica, a preocupação maior reside nas exportações para os Estados Unidos, uma vez que a maioria dos produtos (70%) são vendidos em mercados da Europa e seguem por via terrestre. As vendas desta indústria - que é a maior exportadora - somaram no ano passado 22 mil milhões de euros.

Na área têxtil e de vestuário, teme-se que a greve traga complicações substanciais ao normal funcionamento do setor, disse ao ECO Mário Jorge Machado, o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Embora, com as época de festas muitas empresas da área encerrem para férias, o responsável teme que se a "situação não for ultrapassada, seguramente vai causar prejuízos relevantes ao bom funcionamento do setor".

José Couto, presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel revelou que "têm existido alguns problemas de planeamento dos processos de carga e desvio de navios", embora o setor que representa exporta de barco, apenas 1% das suas peças.

Já as exportações de calçado - que apesar de registarem a sua maioria na Europa, com 81% - têm visto o mercado americano crescer. No entanto, e "para já não há qualquer sinal de alarme", como refere Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, garantindo que os industriais do setor estão atentos à situação.

Situação que ainda não terá afetado as indústrias de madeira e mobiliário portuguesas, segundo a associação que as representa, que no entanto faz questão de frisar que esta greve dos trabalhadores portuários "não vem trazer nada de positivo". Vítor Poças afirma que este "é um processo que nos vem prejudicar a nível das exportações. Cerca de 30% das exportações totais são para fora da Europa, o que implica o uso de barco".