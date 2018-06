Comboios. Greve ainda causa perturbações na circulação

A circulação ferroviária, que esteve afetada na segunda-feira devido à greve dos trabalhadores do setor, estava às 07:30 de hoje a fazer-se ainda com perturbações, segundo uma fonte da CP.

A “circulação ferroviária está quase normalizada em Lisboa e no Porto, havendo ainda a registar alguns atrasos”, disse a fonte.

Na segunda-feira, o presidente da CP — Comboios de Portugal já tinha dito que as supressões, que se iniciaram no domingo — um dia antes do início da greve –, deveriam manter-se até hoje, tendo em conta “a natureza e o modelo de exploração da CP”.

Sobre os efeitos da adesão à greve, este responsável disse na segunda-feira que o número de supressões, entre as 00:00 e as 16:00 de segunda-feira, foi “superior a 84%”.

Por sua vez, o Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI) apontou para uma supressão de 85% dos comboios em todo o país, adiantando que houve “100% de adesão na área comercial”.

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo estiveram em greve contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente.

Os sindicatos consideram que “a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária — trabalhadores, utentes e mercadorias” –, e defendem, por isso, que “é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)”.

Os ferroviários rejeitam alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais e consideram que a redação do Regulamento Geral de Segurança, em discussão nos últimos meses, deixa em aberto a possibilidade de os operadores decidirem se colocam um ou dois agentes nos comboios.

O presidente da CP — Comboios de Portugal disse que a paralisação dos trabalhadores ferroviários teve um impacto na ordem dos 1,3 milhões de euros e garantiu que os comboios vão continuar a operar com dois agentes.