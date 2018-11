Grupo ASM Industries investe 40 milhões no eólico flutuante. E quer exportar

Em 2019 vai nascer em Portugal a primeira central de energia eólica totalmente flutuante à escala mundial, anunciou o CEO da EDP, António Mexia. Apadrinhado pela Comissão Europeia, o projeto eólico offshore de 25 MW chama-se Windfloat Atlantic e conta com um investimento total de 125 milhões de euros em três anos por parte do consórcio Windplus, uma subsidiária detida pela EDP Renováveis, Repsol e Principle Power. O financiamento vem do Banco Europeu de Investimento (60 milhões), da União Europeia (30 milhões) e ainda do governo português (seis milhões). A EDP suportará os restantes 29 milhões.

Mas há também uma PME nacional a investir em força para fazer nascer este projeto, já de olho no potencial futuro de exportação das plataformas que vão permitir à energia eólica sair de terra e flutuar pelos mares do mundo. No espaço de três anos, a metalomecânica ASM Industries tem um plano de investimento de 40 milhões de euros: 10 milhões nas fábricas de Sever do Vouga e Setúbal e 30 milhões numa nova unidade de produção em série de fundações offshore no porto de Aveiro, que começará a laborar em março de 2019 e criará 150 novos pontos de trabalho.

O objetivo passa por exportar para a Europa e América do Norte daqui a a cinco anos, garantiu ao Dinheiro Vivo o CEO, Adelino Silva Matos, que em 2020 prevê estar a faturar 50 milhões de euros (70% no offshore). Com um crescimento de 20% nos últimos anos, em 2018 a empresa duplicou a faturação, para 30 milhões de euros.

Para já, o foco está nas três turbinas de 8,4 MW (cada uma) do Windfloat Atlantic, assentes em gigantescas plataformas metálicas capazes de se manter à tona da água (são parcialmente ocas e têm um sistema automático de transferência de água entre as três colunas que mantém estabilidade), que vão ser ancoradas no Atlântico em 2019.

Com o cabo de ligação à rede nacional ainda na sua fase inicial de construção, como confirmou a REN, ainda não há data para a instalação do parque eólico 20 quilómetros ao largo da costa de Viana do Castelo, onde a profundidade do mar ronda os 100 metros. E se as torres e as pás eólicas vêm da Dinamarca, as massivas estruturas metálicas (com 70 metros de largura, 30 de altura – o equivalente a um prédio de 10 andares -, e vários milhares de toneladas de peso), equipadas com uma tecnologia inovadora que as faz flutuar, estão a ser produzidas desde maio em território nacional, nos dois estaleiros da ASM Industries, por mais de 250 pessoas. Por ano, a empresa constrói 200 torres eólicas e 99% dessa produção é exportada para a Europa e para a América Latina.

Com quase 40 anos de atividade no setor metalomecânico, o grupo familiar A. Silva Matos saltou agora para as luzes da ribalta ao vencer o concurso internacional para construir duas das três plataformas flutuantes Windfloat, com a terceira atribuída aos estaleiros espanhóis Navantia, em Ferrol, no norte da Galiza. A entrega está prevista para junho de 2019.

Mas a história começou há mais de 10 anos, quando o CEO da ASM Industries, Adelino Silva Matos, conheceu a fundadora da startup americana Principle Power. Seguiu-se um postal de Natal que convidava o português para conhecer uma nova tecnologia para o eólico offshore. O facto de ser flutuante foi a chave. Hoje com 37 anos, o empresário diz que nem hesitou.

Em 2008, o grupo começava a diversificar a atividade para as energias renováveis, investiu na Principle Power (hoje é o terceiro acionista) e foi à procura de parcerias. “A EDP mostrou-se logo disponível e interessada”, conta. O Estado português também apoiou, através da Portugal Ventures e do Fundo de Apoio à Inovação.“Trouxemos o Windfloat para Portugal e desenvolvemos o primeiro protótipo de uma torre eólica flutuante, que esteve no mar, na Póvoa de Varzim, entre 2011 e 2016”, onde sobreviveu a ondas de 17 metros (na mesma semana em que McNamara bateu o recorde do mundo na Nazaré) e conseguiu produzir 17 GWh de energia em cinco anos.

“Foi fundamental a ligação entre os parceiros e a vontade de o fazer em Portugal. Sendo uma tecnologia americana, com facilidade podia ter ido parar a outro país”, diz Silva Matos. Provada a flutuabilidade da plataforma Windfloat no “difícil” mar português” e a capacidade de produzir eletricidade apesar da oscilação das ondas, a tecnologia está agora pronta para ser escalada. Mercado há e é grande: “A indústria portuguesa na área das energias renováveis oceânicas tem um mercado potencial de 59 mil milhões de euros até 2030, em termos de exportações de energia eólica offshore flutuante. A instalação deste parque eólico offshore flutuante nas águas profundas de Viana de Castelo será o showroom tecnológico da capacidade de Portugal”, disse a ministra do Mar.

António Mexia e João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, sublinharam também a redução de custos na produção e instalação da tecnologia, o que permitirá exportar esta “nova geração” de energia eólica” e replicar o projeto noutros países. Ambos deram como exemplo o Japão e Adelino Silva Matos confirma que o mercado asiático é uma possibilidade. Antes disso, a ASM Industries está já a analisar com a EDP novos projetos de Windfloat para a Escócia e para a França, mas também para a Alemanha, Holanda Bélgica e EUA.