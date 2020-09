Grupo da Louis Vuitton desiste de comprar a Tiffany & Co

O grupo LVMH desistiu do negócio de compra da joalheira americana Tiffany & Co,, no valor de 16 mil milhões de dólares (cerca de 13,6 mil milhões de euros). O acordo entre as duas gigantes do setor do luxo tinha sido anunciado no final do ano passado.

Na base do recuo estará a intenção dos Estados Unidos de avançar com tarifas aduaneiras sobre produtos franceses.

A dona da Louis Vuitton afirma que o governo francês lhe dirigiu uma carta a pedir para que o negócio fosse adiado, para depois de 6 de janeiro de 2021.

A Tiffany já tinha pedido mais tempo para fechar a compra, inicialmente prevista para o mês passado, atirando-a para o mês de novembro.