Grupo de economistas prevê numerosas falências após a pandemia

Muitas empresas contraíram elevadas dívidas para se manterem durante desde o início da pandemia de covid-19.

Quando terminarem os programas com apoios alargados lançados pelos governos, haverá provavelmente falências em massa, sendo ainda difícil determinar quantas, avançam estes economistas, agrupados no "G30", que inclui antigos dirigentes de bancos centrais.

"Neste momento, não podemos avaliar a dimensão do problema", afirmou Raghuram Rajan, um antigo governador do banco central da Índia, que trabalha atualmente na universidade de Chicago, explicado que isso se deve à "importância das medidas de apoio em vigor".

Poucas empresas faliram até agora porque "o fluxo de dinheiro disfarça a realidade subjacente", disse o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que coordenou com Rajan a elaboração do documento.

Os economistas sugerem aos governos pistas para os ajudar a evitar canalizar recursos para empresas que estão demasiado mal para sobreviver após a pandemia e propõem que se adaptem a "novas realidades".

As autoridades devem, por exemplo, encorajar "as transformações necessárias ou desejáveis" nos setores cada vez mais informatizados, preconiza o relatório.

O grupo sugere uma revisão das leis sobre falências nos países onde os atuais protocolos tornam quase impossível que uma empresa em dificuldades sobreviva, mesmo que a sua estratégia seja promissora.

Os economistas recomendam também que as empresas recuperem mais dinheiro emitindo ações em vez de novas emissões de dívida, uma evolução que os governos podem encorajar com novas regras ou até comprando ações.