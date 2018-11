Grupo de jogo online ilegal movimentou 80 milhões num ano

Unidade de Ação Fiscal da GNR investigou durante um ano grupo com mais de cem pessoas que vendia acessos a sites ilegais onde se podia apostar online em eventos desportivos e em jogos de fortuna e azar. Foram detidas 20 pessoas, uma delas no Luxemburgo.

Na maior operação de sempre em Portugal no âmbito do combate ao jogo ilegal através de plataformas online e jogos de fortuna e azar – que foi batizada como Shadow Game -, a GNR deteve 20 pessoas e pôs fim a um negócio que só no último ano rendeu 80 milhões de euros de receitas ao grupo agora desmantelado.

