Grupo Gaw quer investir entre 200 e 300 milhões de euros em Portugal

05 Junho, 2023

É a paixão por Portugal que faz com que Goodwin Gaw queira investir no nosso país. O presidente do grupo Gaw, diz, em entrevista ao Negócios, que quer investir entre 200 e 300 milhões de euros no nosso país nos próximos anos, após ter comprado a sociedade de capital de risco C2 Capital.

Goodwin Gaw, é dono dos hotéis Infante de Sagres e InterContinental, no Porto, revela que tem casas em Portugal e que com as suas deslocações ao território nacional considera o país como "uma interessante oportunidade de investimento", onde existem vários setores interessantes, como a saúde ou a indústria. O investidor pretende apostar numa estratégia de crescimento através da exportação.

"Digo sempre que o capital privado só é útil se se puder dar mais do que dinheiro à empresa. Há uma série de negócios familiares em Portugal com produtos realmente bons, mas sem foco na distribuição além fronteiras", reforça Gaw.

Que também considera que apesar de o Governo ter anunciado o fim dos vistos gold, investidores estrangeiros terão de se adaptar, uma vez que Portugal é "um ótimo sítio para fazer negócio".