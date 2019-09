Grupo inglês investe 300 milhões em fábrica de automóveis em Estarreja

O grupo inglês Ineos está a preparar um investimento na ordem dos 300 milhões de euros em Portugal.

Segundo a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, a empresa vai instalar no Eco Parque Industrial de Estarreja uma fábrica de veículos 4×4, inspirados no Land Rover Defender, com motor BMW.

O grupo já registou uma empresa de direito português, a Amazing Wheels, cujo escritório tem sede no concelho.

Ao JN, a Câmara de Estarreja confirma o interesse dos ingleses no investimento, e estima que poderá criar até 600 postos de trabalho na região.

As negociações estarão já numa fase avançada, sendo o anúncio oficial do investimento esperado ainda antes das eleições legislativas de 06 de outubro.