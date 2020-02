Hotéis NAU estão a recrutar mais de 300 trabalhadores

O grupo hoteleiro NAU Hotels & Resorts abriu mais uma bolsa de recrutamento. Desta vez, estão abertas 306 vagas, para os estabelecimentos que o grupo tem em Lisboa, no Alentejo e no Algarve.

Numa nota que fez chegar esta segunda-feira às redações, o grupo informa que as candidaturas estão abertas até ao próximo dia 16 de fevereiro. Os hotéis precisam de colaboradores para várias áreas, que incluem cozinha, economato, limpeza, manutenção, receção, restauração e SPA.

Segundo a mesma nota, com esta nova vaga de contratações o grupo pretende dar resposta às necessidades dos estabelecimentos localizados na Herdade dos Salgados e em São Rafael, no Algarve, mas também no empreendimento turístico Salema Beach Village, na praia de Salema, no Lago Montargil & Villas, na vila de Montargil, e no Palácio do Governador, em Lisboa.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura, que pode ser espontânea ou referente a uma vaga específica, no site do grupo NAU.