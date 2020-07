Grupo Sovena adquire participação em empresa chilena de azeite

O grupo Sovena, que detém as marcas Oliveira da Serra e Fula, comprou uma participação de 24,61% na chilena Soho SpA, produtora local de azeite, revelou a empresa portuguesa, em comunicado, sem indicar o valor da operação.

Esta empresa conta com “vendas na ordem dos 15,5 milhões de euros que correspondem a 3,5 mil litros de azeite”, sendo “a maior companhia de azeite do Chile com uma quota direta e indireta de 40%”, indicou a Sovena na mesma nota.

O grupo Soho tem uma estrutura acionista familiar e emprega 80 pessoas, referiu a Sovena, adiantando que a empresa chilena “atualmente tem já 220 ha [hectares] de plantações próprias de oliveiras e acordo para fornecer a produção de 450 ha de plantações dos seus parceiros, exportando para o Brasil, EUA e Alemanha”, segundo o comunicado.

Os grupos Soho e Sovena “partilham a mesma visão e estratégia, uma vez que ambos estão presentes em toda a cadeia de valor e comercializam as suas próprias marcas”, de acordo com a mesma nota.

Citado na mesma nota, o presidente executivo da Sovena, Jorge de Melo, indicou que “é muito interessante” para a empresa entrar no mercado chileno, considerando que este país “é um novo operador no mundo do azeite, produzindo azeite de alta qualidade, aspeto já reconhecido em todo o mundo”.

O líder do grupo acredita que, ao entrar neste mercado, a Sovena garante “os elementos que têm sido a base de uma estratégia eficiente no plano de expansão internacional, especialmente na América Latina, América e EUA”.

Por sua vez, o presidente da Soho, Juan Carlos Fabres Rivas, referiu que a chilena tem “muitas coisas em comum” com a Sovena, “desde valores e estilo, estruturas de propriedade e até estratégias comerciais e de marca”.

Para o responsável, esta parceria irá contribuir para “tornar o Chile um novo polo de exportação de azeites”.

Em 09 de junho, a Sovena anunciou que concluiu um investimento de quatro milhões de euros na unidade industrial do Barreiro, reforçando a capacidade de embalamento e armazenamento da empresa.

“A aposta na unidade industrial situada no Barreiro vem reforçar a capacidade de embalamento e armazenamento da Sovena e fortalece a estratégia de internacionalização do grupo”, referiu o grupo, em comunicado, nesse dia, adiantando que “o investimento inclui a montagem de uma nova linha que permitiu duplicar o volume de embalamento de azeites, crescendo a capacidade de embalamento de vidro de seis mil garrafas para 15 mil garrafas por hora”.

Este investimento inclui também “o alargamento da área de armazenamento, o que irá representar um forte apoio para a exportação de uma outra importante marca da Sovena, Andorinha, com grande expressão no mercado brasileiro”.

O grupo conta com dois lagares e duas unidades industriais em Portugal e emprega um total de mais de 1.200 colaboradores, com uma presença ativa em mais de 70 países.

Em 2019, a Sovena atingiu uma faturação de 1.200 milhões de euros, tendo comercializado mais de 200 mil toneladas de azeite.