Guerra arrasa crescimento de países ricos neste ano e próximo e BCE deve ter "cautela" nos juros

epa09814750 European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde reacts as she speaks during a press conference following the meeting of the Governing Council of the European Central Bank in Frankfurt am Main, Germany, 10 March 2022. The ECB Governing Council monetary policy meeting on 10 March left interest rates unchanged and revised its Asset purchase programme (APP). EPA/RONALD WITTEK / POOL © EPA

A guerra da Rússia contra a Ucrânia está e continuará a ter efeitos muito negativos no crescimento do grupo das economias mais ricas representadas pelo clube da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Mas a situação mais frágil parece ser a da Europa. A OCDE pede ponderação aos bancos centrais da Europa, onde pontifica o Banco Central Europeu (BCE), na subida das taxas de juro para não fazer descarrilar os países mais endividados e expostos.

Segundo o novo panorama económico, divulgado esta quarta-feira, um estudo que tenta antecipar o que vai ser 2022 e 2023, a tendência é bastante desfavorável.

Em dezembro, dois meses antes da guerra, a OCDE previa que a economia mundial pudesse crescer 4,5% este ano. Agora, volvidos mais de três meses de conflito, a fasquia desce para 3%, um ritmo que muitos consideram ser já de recessão global ou perto disso.

O grupo dos 35 mais ricos, os da OCDE, ia crescer 3,9% (projeção de dezembro), agora avançam 2,7% este ano e com tendência para piorar.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, sofrem uma revisão em baixa de 3,7% para 2,5%.

A zona euro que podia alcançar uma retoma de 4,3% em 2022, não deve ir além de 2,6%.

A previsão para o Japão em 2022 afunda de 3,4% de crescimento para metade disso: 1,7%.

E nem a China escapa ao embate. Ia crescer 5,1%, segundo a OCDE (novamente dezembro), mas nas novas previsões fica-se pelos 4,4%. A média de crescimento da economia chinesa, uma das maiores do global, foi de quase 7% ao ano entre 2013 e 2019.

O Brasil caminha para a estagnação. Em dezembro, a previsão da OCDE dizia 1,7% de crescimento real. Agora fica em 0,6%, se tanto.

"As economias europeias, sobretudo as que fazem fronteira com a Rússia ou a Ucrânia, devem ser as mais duramente atingidas pelos desenvolvimentos recentes. Isto reflete aumentos superiores dos preços do gás na Europa do que noutros lugares e relações comerciais e energéticas com a Rússia mais significativas no período anterior à guerra. Em 2023, o embargo petrolífero deve enfraquecer ainda mais o crescimento e prolongar as pressões crescentes na inflação da Europa", refere a OCDE.

"Na zona euro, a guerra na Ucrânia e os bloqueios na China aumentam os estrangulamentos do lado da oferta, dando um impulso adicional às pressões inflacionistas e diminuindo ainda mais os rendimentos reais das famílias e a confiança dos empresários".

"Este abrandamento, embora acentuado, está a ser amortecido pelas condições do mercado de trabalho, pela implementação do plano de recuperação da Próxima Geração da UE e pelos apoios orçamentais públicos às famílias e empresas afetadas pelos custos mais elevados da energia", mas o crescimento do PIB deverá abrandar de 5,3% em 2021 para 2,6% em 2022 e 1,6% em 2023 na zona euro.

A inflação da área da moeda única europeia deve atingir 7% em 2022 e depois cair para 4,6% em 2023. No entanto, a inflação da zona euro excluindo alimentos e energia deve rondar os 3,7%, ficando ainda "muito acima do objetivo do banco central" (BCE).

Mas o BCE deve ir com calma nas taxas de juro. Se é verdade que "os elevados níveis de inflação e de emprego sugerem que já não há necessidade de acomodação da política monetária", em muitas regiões da Europa "a inflação está a ser impulsionada pela alimentação e pela energia" pelo que "se a política monetária não conseguir enfrentar tais choques de oferta, pode enviar sinais de que não permitirá que a inflação aumente ou se espalhe ainda mais".

A OCDE repara que a retirada das medidas de dinheiro barato "é justificada, mas deve haver especial cautela na Europa, onde a referida inflação está a ser sobretudo impulsionada pelo lado da oferta", está a ser importada, por exemplo.