Guest Ready com taxa de ocupação de 84% para a passagem de ano em Lisboa

A menos de uma semana do fim do ano, a Guest Ready tem a lotação quase esgotada nas dezenas de propriedades que gere em Lisboa. A gestora de alojamentos locais conta com uma taxa de ocupação de 84% na capital para a passagem do ano.

Em comunicado enviado às redações esta quinta-feira, a Guest Ready dá conta que as zonas mais populares entre os turistas para entrar em 2020 são Alfama, Graça, Bairro Alto, Chiado, Baixa, Príncipe Real e Avenida.

Além de portugueses, destacam-se entre as nacionalidades com mais reservas os italianos e brasileiros, mas também há visitantes provenientes de países mais longínquos, como o Egito.

Segundo a empresa, os turistas que optam por Portugal nesta altura do ano referem o “inverno ameno”, em comparação com outras cidades da Europa, a gastronomia e as “opções de entretenimento” como fatores decisivos na escolha do destino.

Citada na nota, Vanessa Vizinha, diretora-geral da GuestReady Portugal, sublinha que a empresa tem registado um aumento das reservas por parte de famílias jovens, “que reservam Airbnbs porque se querem aproximar das suas famílias e amigos ou que, simplesmente, veem nesta altura uma oportunidade para explorar uma cidade nova”.

A GuestReady, que chegou há cerca de um ano a Portugal, gere atualmente mais de 200 alojamentos locais em Lisboa e no Porto.