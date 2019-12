Guindos: Novo período de negociação “não será fácil”

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, considerou que as eleições no Reino Unido eliminam a incerteza ao confirmar que o país abandonará a União Europeia (UE) no próximo dia 31 de janeiro.

Agora, abre-se um novo período de negociação que “não será fácil”, afirmou Guindos, advertindo que “haverá que determinar as relações comerciais e financeiras entre a UE e Reino Unido”.

Guindos defendeu que é preciso criar uma união de capitais na Europa porque o “verdadeiro” mercado de capitais está agora em Londres.

Neste sentido, Guindos advertiu que o Reino Unido não vai querer perder esta vantagem e será muito competitivo, pelo que a UE terá de fazer o mesmo.

Guindos participou hoje no Forum Europa, um dia depois das eleições no Reino Unido, cujos resultados deram a vitória ao líder do Partido Conservador, Boris Johnson, que executará o plano de culminar o “Brexit” no próximo 31 de janeiro.