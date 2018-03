Guindos substitui Constâncio mas é eleito por curta margem

O ex-ministro da Economia de Espanha, Luis de Guindos, foi eleito por curta margem pelo Parlamento Europeu (PE) para o lugar de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), atualmente ocupado pelo português Vítor Constâncio.

Na votação que decorreu na sessão plenária de quarta-feira, em Estrasburgo, 331 deputados votaram em Guindos (era ministro do governo de direita em Espanha, liderado Mariano Rajoy), mas 306 votaram contra. Segundo o Parlamento, também houve 64 abstenções.

Para a vitória pouco desafogada de Guindo terá contribuído o facto de muitos socialistas espanhóis terem verbalizado estar contra o seu compatriota, o que gerou polémica nas últimas semanas.

Já os socialistas portugueses sempre mostraram alguma simpatia pelo nome de Guindos, para mais depois de Espanha ter apoiado Mário Centeno, o ministro das Finanças português, na corrida à presidência do Eurogrupo, tendo este ganho o cargo.

Em comunicado, diz o Parlamento Europeu (PE), os deputados “manifestaram preocupação em relação ao equilíbrio entre homens e mulheres, ao processo de nomeação, ao calendário da nomeação e à independência política”.

O PE pediu ainda aos governos da União Europeia (conselho) que “iniciem um diálogo com o Parlamento em torno da possibilidade de melhorar o processo tendo em vista futuras nomeações”.

Guindos ganha mas era o único na corrida

Constâncio termina o seu mandato de oito anos com vice do BCE no dia 31 de maio próximo.

Recorde-se que ao seu lugar havia dois candidatos na corrida (Guindos e o irlandês Philip Lane). Este último desistiu, ficando apenas o espanhol, que até nem era o preferido do Parlamento Europeu, mas teve desde o início o apoio de vários países, Portugal incluído.

Claro está que o apoio mais importante acabou por ser o do governo da Alemanha e do partido de Angela Merkel (direita conservadora, os cristãos-democratas da CDU).

Guindos já foi substituído em Espanha no lugar de ministro da Economia por Román Escolano, que era até há pouco tempo um dos vice-presidentes do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Na cimeira da União Europeia de 22 e 23 de março, Luis de Guindos será definitivamente apontado para o alto cargo em Frankfurt. Se tudo correr normalmente, o seu mandato termina em 2028.

O próximo membro da comissão executiva do BCE a terminar o mandato é Peter Praet (o economista-chefe da instituição), a 31 de maio de 2019, indica Frankfurt.