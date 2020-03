Gulbenkian abre concurso para apoiar artistas afetados pela pandemia

A Fundação Calouste Gulbenkian abriu hoje um concurso para apoiar os profissionais de cultura afetados pelas medidas resultantes da pandemia de Covid-19. A ação insere-se no Fundo de Emergência, com um total de cinco milhões de euros, criado pela Fundação Gulbenkian para dar resposta à pandemia provocada pelo coronavírus, apoiando áreas culturais, ciência, educação e de apoio à sociedade, com duração de três meses.

O valor total que a Fundação tem previsto para este concurso não foi revelado, mas para apoiar os agentes culturais ligados às áreas onde a Fundação habitualmente intervém – Artes Visuais, Dança, Música e Teatro – a Gulbenkian tem previsto o valor máximo de 2500 euros para artistas e técnicos e 20 mil euros para estruturas de produção artística.

As candidaturas, que decorrem entre 30 de março e as 12h de 6 de abril, serão selecionadas pelo Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian por proposta de um Júri constituído para o efeito.

“Podem candidatar-se artistas, técnicos e demais profissionais especializados, incluindo os mais jovens que exercem atividade há menos tempo. Este Apoio destina-se também a organizações privadas de produção artística sem fins lucrativos, que tenham comprovadamente visto a sua atividade suspensa pelo cancelamento de concertos, espetáculos ou exposições, como resultado das medidas impostas pela resposta à pandemia”, refere a Fundação em nota de imprensa.

Podem assim candidatar-seartistas portugueses ou residentes que trabalham em território nacional e que sejam trabalhadores independentes há pelo menos 6 meses, assim como técnicos e profissionais especializados contratados para concertos, espetáculos ou exposições alvo de cancelamento. No caso das estruturas de produção artística podem concorrer a apoios com encargos de pessoal e a custos gerais previstos, “de forma a assegurar a manutenção dos postos de trabalho e as condições para um rápido retomar das atividades.”