Há 300 estágios para estudantes do ensino superior. Saiba como concorrer

O presidente da Fundação da Juventude, Ricardo Carvalho, explicou em detalhe o funcionamento das bolsas de estágio.

Abriram esta semana as candidaturas para o programa de estágios da Fundação da Juventude, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estão disponíveis 300 vagas a nível nacional e que se dirigem a estudantes do ensino superior público, privado e cooperativo. Estão incluídos os alunos que frequentam cursos técnicos superiores profissionais, licenciatura, mestrado, mestrado integrado ou pós-graduação.

Os estágios terão início em julho e terão a duração de dois a três meses, conforme as necessidades das empresas. As empresas apenas são obrigadas a cobrir os subsídios de alimentação e de transporte. Há entidades, no entanto, que dão uma bolsa de estágio aos participantes.

Cada estudante pode concorrer a duas vagas. Após avaliação das candidaturas e dos requisitos exigidos pelas empresas, a Fundação da Juventude seleciona três candidatos e, destes, cabe à Entidade Acolhedora proceder à seleção do estagiário a acolher.

As candidaturas dos estudantes poderão ser feitas através desta página. As vagas disponíveis encontram-se nesta ligação.

Cada estagiário terá um plano de acompanhamento e será supervisionado por um orientador, que redigirá um relatório de avaliação final.

Desde 1993, este programa já mobilizou mais de 8.000 jovens e 3.600 entidades de acolhimento.