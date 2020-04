INE. Há 34 municípios mais infetados face à média nacional, 23 no Norte

“A 7 de abril de 2020, em Portugal, por cada 10 mil habitantes existiam 12,8 casos confirmados de Covid-19. O número de casos confirmados com a doença Covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 34 municípios e deste conjunto, 23 pertenciam à região Norte”, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE), num estudo inédito publicado ao final da tarde desta quinta-feira.

No destaque intitulado “Covid-19: uma visão estatística integrando território e demografia”, o INE conclui que “na região Norte, 23 municípios registaram um valor acima do país, destacando-se o conjunto de municípios contíguos da Área Metropolitana do Porto com mais de 25 casos confirmados por 10 mil habitantes”.

Os concelhos mais críticos segundo esse indicador são: “Valongo, Porto, Maia e Gondomar”.

Há “também alguns municípios das regiões Centro (10) e Lisboa (o município de Lisboa) que apresentavam valores acima do valor nacional”, na última terça-feira.

O INE repara ainda que “apesar da progressiva disseminação pelo território nacional da pandemia que se tem vindo a assistir, o seu impacto tem sido particularmente intenso em temos relativos (tendo em conta indicadores de dimensão e densidade demográfica por km2) em municípios da Área Metropolitana do Porto”.

O INE informa ainda que “o número de óbitos em março de 2020 foi superior ao registado no mesmo período em 2019, mas inferior ao de 2018“.

Pode estar relacionado com a pandemia, mas o INE não apresenta dados que permitam esse tipo de análise.

Em termos gerais, o perfil da mortalidade em março, olhando para os municípios, é como se segue.

Em 143 dos 308 municípios portugueses “o número de óbitos registados em março de 2020 foi superior ao valor homólogo de referência”.

Neste conjunto, “destacam-se 27 municípios que registaram valores superiores a 150 óbitos por cada 100 óbitos face ao período homólogo de referência (média do número de óbitos no mês de março de 2018 e 2019)”.

Num quadro e num mapa, o INE mostra os casos onde a mortalidade relativa foi mais intensa em março. Almodôvar, Montemor-o-Velho, Vila Nova de Foz Côa, Castanheira de Pêra são alguns concelhos que se destacam, segundo este índice.

Barrancos, Corvo e Castro Marim estão no outro estremo, aqui a mortalidade relativa é menos pesada.

“Para os restantes 164 municípios (53% do total) o número de óbitos registados no mês de março de 2020 foi inferior ao observado no período de referência”, acrescenta o instituto.

