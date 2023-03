Há 400 vagas de emprego para os aeroportos de Lisboa e do Faro

O Airport Career Day decorre no próximo dia 5 de abril em Faro (presencialmente) e em Lisboa (online). © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo 28 Março, 2023 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O verão está à porta e os bons indicadores do turismo já fazem antever um verão com os aeroportos cheios. É por isso mesmo que a Multitempo by Jobandtalent vai promover, no próximo dia 5 de abril, um open day para apresentar as mais de 400 vagas disponíveis em Faro e em Lisboa, de forma a reforçar a operação nestas infraestruturas.

O Airport Career Day decorrerá presencialmente a sul do país e, as oprotunidades de emprego disponíveis na capital serão apresentadas online. A iniciativa visa apresentar, em detalhe, o projeto e cada uma das vagas disponíves.

"Queremos que o Airport Career Day seja um processo de recrutamento e seleção mais personalizado e que vá ao encontro daquilo que o candidato procura, permitindo colocar as suas reais aspirações e competências em primeiro lugar", refere, em comunicado, a coordenadora de recrutamento da área aeroportuária da Multitempo by Jobandtalent, Filipa Duarte.

Os candidatos que tiverem interesse em trabalhar no setor da aviação, sejam a tempo inteiro ou parcial, poderão candidatar-se para funções como operador de assistência em escala, apoio a passageiros de mobilidade reduzida e assistente a passageiros.

As inscrições são obrigatórias e podem ser realizadas até ao próximo domingo, dia 2 de abril, através de um formulário online disponível no site da empresa.