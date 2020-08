Há 43 mil funcionários públicos em regime de teletrabalho

O Governo identificou a existência de 43 mil funcionários em regime de teletrabalho total ou parcial a 30 de junho mas o universo considerado exclui várias profissões.

Os dados correspondem a 24% dos funcionários públicos que têm funções compatíveis e coincide com a meta anunciada de 25%, avança o Jornal de Negócios esta segunda-feira.

Citando dados do INE, o jornal destaca que, por setor profissional, no setor público e privado, o segundo que mais recorreu ao teletrabalho foi o das Forças Armadas, com 46% das pessoas neste setor a trabalhar sempre ou quase sempre em casa.

O regime de teletrabalho foi adotado em geral durante o confinamento forçado da população no âmbito da epidemia do novo coronavírus. Muitos trabalhadores mantêm-se ainda a trabalhar a partir de casa enquanto outros já começam a regressar pontualmente ou em definitivo ao antigo local de trabalho pré-epidemia.

Várias empresas, incluindo gigantes mundiais como Facebook, estão a adotar o teletrabalho de forma permanente.

O teletrabalho traz vários benefícios para empresas, trabalhadores e meio ambiente. Permite às empresas poupar custos com instalações e equipamentos. Aos trabalhadores, possibilita poupar custos com transporte e uma melhor articulação entre o trabalho e a vida familiar. Entre as eventuais desvantagens do teletrabalho está a maior distância entre equipas e possível distração do trabalhador com tarefas domésticas.