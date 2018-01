Há 6 mil requerimentos a aguardar resposta na Educação

O governo tinha proposto a duplicação das Comissões de Avaliação Bipartidas que receberam números mais volumoso de requerimentos de trabalhadores precários e há uma área (Ciência e Ensino Superior>) em que este passo já foi concretizado. Mas na de Educação não houve ainda uma duplicação dos meios, havendo neste momento cerca de 6 mil requerimentos a aguardar resposta.

Entre estes seis mil pedidos de análise estão cerca de 4500 encaminhados por assistentes operacionais ; 1300 por técnicos especializados e cerca de 260 de Contratos Emprego inserção.

Esta situação levou a Federação de Sindicatos da Administração Pública a pedir uma reunião com o Ministro da tutela, com o objetivo de tentar encontrar soluções que permitam acelerar o processos. As regras ditam que as CAB têm 10 dias para se manifestar sobre o requerimento e enviá-lo para o respetivo serviço – a quem cabe responder se se trata de uma função que corresponde a uma necessidade permanente e se o vínculo é ou não adequado. Há situações em que a resposta acaba por não ser tão célere como o esperado.