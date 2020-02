Há 78 anos que não se produzia tanta azeitona

A produção de azeitona para azeite deverá superar as 940 mil toneladas e será a maior desde 1941, segundo as previsões agrícolas divulgadas nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Além de apontar para uma “produção historicamente elevada”, o INE admite que “os rendimentos em azeite também deverão aumentar, o que permite antever um balanço muito positivo para esta campanha oleícola”.

Para este desempenho, o INE considera que terão contribuído “a entrada em produção ou em plena produção dos novos olivais”, estimando-se um aumento de 30% na produção de azeitona para azeite face à campanha de 2018.

As 943 mil toneladas de azeitona em perspetiva posicionam “a campanha de 2019 como a mais produtiva desde 1941”, ano a partir do qual existem registos sistemáticos, salvaguarda o instituto.

No entanto, as duas principais regiões produtoras tiveram comportamentos diferentes. No caso do Alentejo, “que nos últimos cinco anos produziu em média mais de 70% da produção nacional de azeitona para azeite”, ocorreu um importante contributo dos olivais intensivos e superintensivos por terem tido um desempenho “superior à da campanha anterior”, rendo-se mantido “em bom estado sanitário até à colheita”.

Já em Trás-os-Montes, responsável por 15% da produção nacional do último quinquénio, o INE assinala que “uma percentagem significativa dos frutos não foram colhidos por terem sido derrubados pelos ventos fortes que fustigaram a região aquando da passagem as tempestades Elsa e Fabien”, com a agravante de se ter verificado “alguns ataques de mosca da azeitona, que afetaram parte da produção”.

O INE aponta ainda para a possibilidade de haver um “aumento da produção de azeite superior ao aumento da produção de azeitona”.

O último recorde de produção de azeite em Portugal foi atingido na campanha de 2017/2018, quando se atingiram as 134 800 toneladas. No ano passado, houve uma queda, cumprindo a tradição de anos bons sucederem a anos menos produtivos.

De acordo com um estudo da Associação de Olivicultores do Sul, 96,4% da azeitona produzida em Portugal destina-se à produção de azeite e os 3,6% restantes a azeitona de mesa.