Há comercializadores de energia a rescindir contratos para poder cobrar mais às empresas

Ilustração: Vítor Higgs

Ilídia Pinto 19 Fevereiro, 2022 • 00:01

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há empresas industriais a serem confrontadas com cancelamentos dos contratos de fornecimento de energia a preço fixo, com os fornecedores a invocarem a alteração de circunstâncias - leia-se, o disparar dos preços nos mercados grossistas -, para obrigar à renegociação do preço. A situação já chegou à Entidade Reguladores dos Serviços Energéticos (ERSE), que recebeu uma dezena de pedidos de informação e reclamações.

Em resposta ao Dinheiro Vivo, a ERSE lembra que "é preciso conhecer cada caso concreto para avaliar se as alterações respeitam as regras, designadamente estabelecidas no Regulamento de Relações Comerciais". As reclamações "encontram-se ainda em fase de análise" para apurar se as ditas regras foram cumpridas.

Em causa estão, segundo relatos recolhidos junto de empresas industriais, clientes de empresas como a Audax ou a Gás Natural Fenosa (atualmente designada por Naturgy) que "foram surpreendidos" com cartas informando-os da rescisão do contrato a preço fixo, invocando alteração das circunstâncias. "A questão é que, em 2020, quando os preços da energia baixaram significativamente, os clientes não tiveram a oportunidade de rescindir contratos por estarem a pagar muito mais do que o valor de então do mercado grossista", lamenta um dos empresários.

Explicação da ERSE

Diz a ERSE que, durante a vigência do contrato de fornecimento de eletricidade ou gás natural, o comercializador apenas pode propor alterações, incluindo sobre o preço, "em situações excecionais e devidamente justificadas, que estejam previstas no próprio contrato". Por outro lado, frisa que o comercializador "não pode propor alterações ao contrato, enquanto vigorar um período de fidelização", período esse que "corresponde a uma duração mínima do contrato, acordada entre as partes, em troca de uma vantagem ou benefício para o cliente". E aqui é que parece estar a questão, já que, sabe o Dinheiro Vivo, alguns destes comercializadores tentaram a mesma abordagem com empresas abrangidas pelas compra coletiva de energia promovida pela Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), cujos contratos só terminam em abril de 2022, mas que contemplam, ao contrário da maioria, cláusulas de fidelização. E com ou sem "alteração de circunstâncias", tiveram de manter os contratos assinados e o preço negociado.

O regulador destaca ainda que, seja no fim da duração prevista do acordo, quando este se pode renovar automaticamente, seja na sua vigência, "o comercializador que pretender alterar o contrato, incluindo aumentar o preço, deve avisar por escrito o cliente e enviar-lhe as novas condições contratuais com pelo menos 30 dias de antecedência relativamente à data em que as alterações propostas passarão a vigorar". E sublinha que, nas variações do preço que resultem da mera aplicação das tarifas de acesso às redes de eletricidade ou de gás natural (parcela do preço final), aprovadas pela ERSE, "o comercializador pode utilizar apenas a fatura para informar o cliente sobre a alteração e a sua repercussão no preço final, desde que o contrato preveja expressamente essa possibilidade".

O direito e o negócio

As empresas afetadas admitem que, do ponto de vista meramente legal, a situação parece estar a coberto da lei, mas questionam a legitimidade da atuação dos comercializadores que nada fizeram quando os preços caíram. "Uma questão é a perspetiva do direito, outra é a do negócio. Sabemos que as empresas de energia sempre que fazem negócios fazem-no com uma recompra no momento e por isso dão-nos um tempo muito curto para a tomada de decisão. E isso deixa-nos dúvidas." Para mais quando perante nova negociação em função da rescisão de contrato são os mesmos comercializadores a apresentar condições mais competitivas.

A Naturgy admite que contactou os seus clientes de gás industrial no sentido de "obter com eles um acordo que permita adaptar os contratos em vigor às novas condições do mercado", justificando esta medida com o "aumento muito significativo" dos preços nos mercados internacionais.

"O mercado e os principais índices internacionais contemplam um forte aumento dos preços de fornecimento de gás e, como consequência, a empresa vê-se obrigada a rever os contratos que mantém com os clientes", destaca, em resposta por escrito, fonte oficial da empresa. Mostrando-se convicta de que a revisão "é temporária", a Naturgy sustenta que é sua vontade, "sempre que as condições o permitam, dar visibilidade e certeza de preço aos clientes". E lembra que lançou, no final do ano, o programa Iniciativa de Compromisso, que garante eletricidade a 65 euros/MWh nos próximos três anos.

Questionada se também em 2020, quando os preços caíram substancialmente, tentou "adequar os contratos em vigor às novas condições do mercado", a empresa não respondeu.

A situação não é exclusiva de Portugal. Há uma semana, na apresentação de contas de 2021, a empresa revelou ter constituído provisões de 234 milhões, para enfrentar as indemnizações por rescisão unilateral antecipada de contratos de venda de gás. E há empresas em Portugal, apurou o Dinheiro Vivo, às quais está a pagar compensação pela rescisão.

Situação da Master Vantagem

Outra entidade referenciada pelas empresas é a Master Vantagem - não é um comercializador, mas um consultor de eficiência energética. No site da empresa esclarece-se que gere o "fornecimento de energia a mais de 11 mil pontos empresariais, totalizando um consumo de 1 terawatt-hora anual", disponibilizando soluções diversas, como tarifas fixas de luz e gás, tarifas indexadas a mercados grossistas e tarifas fixas a futuro.

João Pereira, CEO, admite que a Master Vantagem foi surpreendida, tal como os clientes, pelas rescisões, situação "extremamente desagradável", mas que, garante, "aconteceu com grandes e pequenos comercializadores". E reconhece que as circunstâncias de 2021 foram de facto extraordinárias, já que os preços quintuplicaram, ao contrário do verificado em 2020, quando o mercado baixou "só um bocadinho".

De qualquer forma, e não tendo responsabilidade direta nas rescisões, a empresa assegura que já tomou medidas para que a situação não se repita. "Serão anunciadas em breve e prendem-se com questões diversas, desde a forma de compra, ao nível de compromisso e modelo de compra."

No imediato, a empresa assegura que a todos foi apresentada solução. "Não deixamos o cliente à mercê do comercializador, procuramos encontrar saída para cada caso, de modo a minimizar e quase anular o impacto das rescisões nos clientes, porque negociamos diretamente com os comercializadores melhores soluções. Não aos preços de hoje, mas aos do passado", frisa Anabela Silva, administradora da Master Vantagem.