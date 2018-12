Há dez anos a capacitar os líderes do futuro através da tecnologia

A jp.ik, presente em mais de 70 países, implementa projetos educativos baseados na aprendizagem interativa e no desenvolvimento de competências tecnológicas. Numa altura em que celebra dez anos, a jp.ik “acredita no poder dos seus projetos”.

Guiada pelo propósito de contribuir para comunidades mais sustentáveis ​e autossuficientes, a jp.ik desenhou uma abordagem exclusiva e disruptiva para a educação. O Inspiring Knowledge Ecosystem (ikE) representa a abordagem multidisciplinar e integrada do grupo, trabalhado, assim, para cumprir as necessidades e requisitos específicos de cada projeto e de cada parceiro desde a conceção até o momento final do processo de implementação.

Em comunicado, a jp.ik destaca a aliança entre tecnologia, pedagogia e engenharia para capacitar o uso da tecnologia na educação.

A iniciativa desenvolveu ainda a Popup School, para responder à falta de infraestruturas especialmente projetados para esta experiência de aprendizagem em algumas regiões do mundo.

“A mentalidade desta empresa reflete-se na implementação de projetos tecnológicos de educação com o bem-estar e prosperidade global em perspetiva – compreensão global e intervenção local. E, para tal, o Inspiring Knowledge Ecosystem é fundamental desde a conceção até o momento final do processo de implementação”, salienta.