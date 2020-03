Há dois novos casos de coronavírus. Já são 8 em Portugal

Há dois novos casos do novo coronavírus em Portugal, confirmou a Direção-Geral de Saúde, elevando para oito o número de casos confirmados. Os dois novos casos são de dois homens internados no Hospital de São João, no Porto.

Recorde-se que ontem, no mais recente balanço divulgado, a Direção-Geral da Saúde dava conta de seis casos confirmados e 117 suspeitos de infeção com o novo coronavírus em Portugal. O sexto caso confirmado foi o de uma mulher na casa dos 40 anos, recentemente regressada de Itália. Neste relatório, a Direção-Geral da Saúde detalha no relatório que, além do sexto caso, outros três referem-se a cidadãos que regressaram de Itália (2) e Espanha (1), sendo que há já dois doentes que têm “ligação a caso confirmado”, ou seja, foram infetados por contágio dentro de Portugal. Do total de seis casos confirmados, três foram registados na zona Norte, um no Centro (distrito de Coimbra) e dois na região de Lisboa, onde foi detetada a mais recente doente diagnosticada.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo seis em Portugal.

Além dos 3.012 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.