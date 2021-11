Há Festa do Alvarinho em Melgaço este fim de semana

Festa do Alvarinho está de volta © Direitos Reservados

A Festa do Espumante está de volta. É já no próximo fim de semana, de 26 a 28 de novembro, que Melgaço recebe a 7ª edição deste evento que pretende valorizar os espumantes de Alvarinho, acompanhados pelo melhor da gastronomia local. Depois de um interregno em 2020, por causa da pandemia, o festival volta ao Largo do Mercado, em Melgaço, e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, marca presença na cerimónia de abertura.

Organizado pela Essência do Vinho para o município de Melgaço, a Festa do Espumante contará com 15 produtores de espumante e sete de produtos regionais, como o fumeiro, queijos, mel e doçaria tradicional, entre outros. Há aind aum espaço de restauração com propostas gastronómicas típicas.

Com entrada livre, mas sujeita à apresentação do certificado de vacinação ou teste negativo à covid, o evento realiza-se dia 26 (das 11:00 às 02:00), 27 (das 12:00 às 02:00) e 28 de novembro (das 12:00 às 18:00). Além das provas comentadas, conduzidas pelo sommelier e wine educator da Revista de Vinhos, Manuel Moreira, haverá, ainda, sessões de showcooking protagonizadas pelos chefs Chakall (dia 26, pelas 19:00), Luís Américo (dia 27, 15:30) e Vitor Matos (dia 28, 15:30). As noites serão animados com música ao vivo e atuações de DJ"s: Rui Afonso e o DJ Tata integram o cartaz de sexta-feira e, no sábado, será a vez do trio Bruno Pereira, Andréa Domingues e Roberto Martins, seguindo-se pela madrugada o DJ Pedro Simões (RFM).