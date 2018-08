Há já mais de 802 milhões online para lá da Grande Muralha

É maior mercado online do mundo e também o mais controlado e vigiado. A China, com a sua grande muralha ao acesso a conteúdos externos não autorizados e com uma rigorosa filtragem dos conteúdos domésticos, bateu na primeira metade deste ano a barreira dos 800 milhões de utilizadores de Internet. Em seis meses, e segundo as estimativas oficiais, ganhou novos 28 milhões de internautas.

A estimativa foi divulgada esta segunda-feira pelos China Internet Network Information Services (CNNIC) da Academia de Ciências Sociais da China. Segundo o organismo, 802 milhões de chineses têm agora acesso à Internet. É um aumento assinalável face aos 772 milhões de utilizadores de final do ano passado.

O número supera a soma das populações totais de alguns dos maiores países, como Estados Unidos, Brasil e Indonésia, tem notado alguma imprensa internacional. Mas representa ainda assim um taxa de acesso à web de apenas 57,7%. É menos que os 66% de acesso do Brasil no ano passado e que os perto de 88% de acesso dos Estados Unidos, também em 2017, mas mais que os 54,6% estimados para a Indonésia no mesmo período.

O relatório dos CNNIC aponta que o acesso via telemóvel é generalizado entre os utilizadores de internet chineses – 788 milhões. O uso de meios de pagamento através de aplicações de telemóvel cresceu também 7,4% desde o final do ano passado, para 588 milhões de pessoas.

O documento indica também que a procura por entretenimento online se tem mantido forte no país, com 74,1% dos utilizadores de internet a recorrerem a vídeos curtos como um dos canais principais de entretenimento nos acessos à web.

Estar online, segundo o inquérito, representa também acesso a serviços partilhados de bicicletas para 30,6% dos utilizadores, a plataformas de táxis para 43,2%, e a reservas de carros para 37,3%. São taxas de utilização que cresceram entre os 11% e os 26,5% por comparação com o final de 2017.

Os CNNIC revelam ainda que 60% dos utilizadores de internet chineses recorrem a serviços eletrónicos das administrações central e locais do país.

Segundo a Freedom House, a China foi em 2017, pelo terceiro ano consecutivo, o país com menor liberdade de acesso à internet.

No entanto, tem algumas das mais pujantes empresas dependentes da Internet, como a Tencent, que detém o serviço WeChat, com mais de mil milhões de utilizadores desde o início deste ano. São mais 200 milhões de indivíduos que a população de internautas agora estimada no inquérito dos CNNIC.