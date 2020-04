Há mais 32 mil desempregados desde o início de abril

O crescimento do desemprego acelerou em abril, depois de em março a subida ter ficado contida em mais 28 mil postos de trabalho perdidos. Segundo os dados apresentados esta quarta-feira no parlamento pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, até ontem o número de desempregados inscritos nos centros de emprego estava em 353 mil indivíduos, mais 32 mil do que os contabilizados no mês de março.

No final de março, havia 321 mil desempregados registados num crescimento de 3,7% face ao mesmo mês do ano passado.

Na passada semana, o governo tinha dado conta juntos dos parceiros sociais de um aumento diário de desempregados inscritos na ordem dos quatro mil, tendência que, a manter-se, deverá resultar num crescimento do número de desempregados em abril para mais do dobro dos novos registados em março.

Ouvida na Comissão parlamentar do Trabalho e da Segurança Social, a ministra deu também conta do número de trabalhadores abrangidos até aqui pelos pedidos de acesso a lay-off simplificado por parte de empresas. Até ontem, seriam 66 mil, tinha adiantado já o governo. Ana Mendes Godinho detalhou hoje que serão 938 mil os trabalhadores dessas empresas, sem esclarecer contudo qual o número de trabalhadores que efetivamente será colocado em lay-off no âmbito desses pedidos.

Em anterior ocasião, a ministra tinha dado conta de que o número total de trabalhadores abrangidos que vem sendo divulgado diz respeito ao número total de trabalhadores nas empresas que fizeram os pedidos, e não àqueles que efetivamente ficam com contrato suspenso ou redução de horário.

De entre os pedidos feitos pelas empresas até aqui, 96% foram apresentados por empresas com até 50 trabalhadores. A percentagem de pedidos por empresas com até 10 trabalhadores atinge os 79%, avançou também a ministra a dar conta de que alojamento e restauração lideram pedidos para suspensão ou redução da prestação do trabalho, seguida do comércio. Os números do Ministério do Trabalho incluem ainda 1300 pedidos de lay-off apresentados por instituições particulares de solidariedade social.

Portaria de apoios para recibos verdes por publicar

Por parte dos trabalhadores independentes, o número de pedidos de apoio por redução da atividade atinge já os 145 mil. Os deputados quiseram saber valores médios de apoio e números de pedidos indeferidos, numa altura em que permanece por explicitar por via legal a base de incidência para cálculo. A ministra do Trabalho avançou não ter conhecimento de pedidos indeferidos, sem dar conta de valores. Defendeu também que a portaria esperada “não constitui qualquer condição de eficácia para que a medida seja implementada”.

Os esclarecimentos, indicou, estão a ser dados aos beneficiário preferencialmente através das perguntas e respostas publicadas no site da Segurança Social e através de uma linha de apoio que estará a receber 24000 chamadas diárias.

O prazo para realizar estes pedidos termina esta quarta-feira, 15 de abril, e o governo diz que mantém o objetivo de fazer os pagamentos ainda em abril. “O objetivo é que aconteça já este mês e ainda durante o Estado de Emergência”, disse.

ACT à espera de reforço

Outro dos dados atualizados foi o de número de ações realizadas pelos inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) durante a situação de pandemia, num dia em que está em curso uma ação nacional inspetiva junto das empresas. De acordo com Ana Mendes Godinho, a ACT realizou em março 939 ações inspetivas.

O reforço do órgão de fiscalização do Trabalho, com requisição de inspetores de outras áreas do Estado, está ainda por acontecer. A ministra do Trabalho deu conta de que o despacho de requisição está a ser ultimado e indicou que vai permitir não apenas chamar inspetores à ACT, mas também técnicos superiores para apoiar a instrução de processos contraordenacionais na área laboral.

Relativamente ao grupo de inspetores já recrutados pela ACT que se encontram em formação, a ministra deu conta de que é esperado que concluam a instrução teórica e engrossem as fileiras dos inspetores. Outro grupo deverá entrar ao serviço imediatamente após a conclusão de concurso externo de recrutamento em curso, disse a governante.

Atualizado às 12h55