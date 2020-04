Há mais 32 mil desempregados desde o início de abril

O crescimento do desemprego acelerou em abril, depois de em março a subida ter ficado contida em mais 28 mil postos de trabalho perdidos. Segundo os dados apresentados esta quarta-feira no parlamento pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, até ontem o número de desempregados inscritos nos centros de emprego estava em 353 mil indivíduos, mais 32 mil do que os contabilizados no mês de março.

Na passada semana, o governo tinha dado conta juntos dos parceiros sociais de um aumento diário de desempregados inscritos na ordem dos quatro mil, tendência que, a manter-se, deverá resultar num crescimento do número de desempregados em abril para mais do dobro dos novos registados em março.

Ouvida na Comissão parlamentar do Trabalho e da Segurança Social, a ministra deu também conta do número de trabalhadores abrangidos até aqui pelos pedidos de acesso a lay-off simplificado por parte de empresas. Até ontem, seriam 66 mil, tinha adiantado já o governo. Ana Mendes Godinho detalhou hoje que serão 938 mil os trabalhadores dessas empresas, sem esclarecer contudo qual o número de trabalhadores que efetivamente será colocado em lay-off no âmbito desses pedidos.

De entre esses pedidos, 96% foram apresentados por empresas com até 50 trabalhadores. A percentagem de pedidos por empresas com até 10 trabalhadores atinge os 79%, avançou também a ministra a dar conta de que alojamento e restauração lideram pedidos para suspensão ou redução da prestação do trabalho, seguida do comércio. Os números do Ministério do Trabalho incluem ainda 1300 pedidos de lay-off apresentados por instituições particulares de solidariedade social.

Em atualização