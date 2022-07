Há mais 649 empresas inovadoras apesar do contexto de incerteza

Em média, as empresas distinguidas com o Estatuto Inovadora Cotec afetam à investigação, desenvolvimento e inovação 6% das suas vendas anuais © Direitos Reservados

Há mais 649 empresas com o estatuto Inovadora Cotec, o que representa um crescimento de 13% face a 2021. Porto, Lisboa, Aveiro e Braga concentram 75% do total das empresas inovadoras.

Lançado em janeiro de 2021, numa parceria entre a Associação Empresarial Cotec e os principais bancos comerciais em Portugal, o Estatuto Inovadora Cotec é atribuído, anualmente, "em reconhecimento às empresas que aliam elevados padrões de estabilidade financeira e eficiência operacional com potencial de inovação tecnológica de modo a gerar crescimento robusto, rentável e recorrente".

Das 830 candidaturas submetidas foram consideradas elegíveis 790. E, em comunicado, explica a Cotec que o número de empresas distinguidas com este galardão cresceu, este ano, 13% para 649. E acrescenta que "o elevado dinamismo económico das inovadoras" se traduz num crescimento médio do negócio de 19%. No total, as entidades distinguidas geraram um volume de negócios de 9,9 mil milhões de euros, dos quais 41% foram assegurados pela internacionalização e vertente exportadora.

Presentes em "todos os setores económicos", mas com uma especial, predominância nas indústrias transformadoras, as empresas inovadoras são maioritariamente PME - embora haja entidades distinguidas de todas as dimensões - e estão distribuídos por todo o país. Mas 75% situam-se nos concelhos do Porto, Lisboa, Aveiro e Braga. Têm uma idade média de 27 anos, o que leva a Cotec a salientar a sua "notável maturidade e longevidade no mercado", e possuem, em média, sete ativos intangíveis distribuídos por patentes, marcas, designs, ou copyrights, entre outros. Destinam, em média, 6% das suas vendas para o investimento em investigação e desenvolvimento.

O ano passado, foram 1.021 as candidaturas submetidas ao estatuto de Inovadora Cotec, das quais 893 foram consideradas elegíveis e 574 as distinguidas.

"Há cada vez mais empresas em Portugal que têm logrado manter os seus investimentos em Investigação, Desenvolvimento e Inovação para melhorar processos, bens e serviços e adaptação a novas condições competitivas nos mercados internacionais. E fazem-no num contexto internacional de forte incerteza e complexidade - emergência de novos riscos globais, restrições e escassez nos fluxos económicos e conflitos geopolíticos", destaca a Cotec, lembrando que o estatuto de inovadora é um "selo de reputação e prestígio que visa a distinção e reconhecimento público das empresas que, pela qualidade da sua liderança, gestão e desempenho, constituem um exemplo para o país".