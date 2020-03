Há mais um caso do novo coronavírus em Portugal

Há mais um caso em Portugal da nova doença COVID-19. A notícia foi já confirmada pela Direção-Geral de Saúde, que indica tratar-se de um cidadão português de 44 anos, que veio de Itália e que está internado no Hospital de São João, no Porto.

Este junta-se aos quatro doentes anteriormente confirmados, três no Porto e um em Lisboa.

Recorde-se que foi na segunda-feira que a ministra da Saúde deu conta da existência dos dois primeiros doentes confirmados com o COVID-19 em Portugal, um homem de 60 anos, médico no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, e que esteve de férias no norte de Itália e se encontra internado no Hospital de Santo António, no Porto, e um homem de 33 anos, que estivera em Valência, a trabalho, e está no Hospital de São João. Ambos estão em isolamento, mas a “recuperar bem”, segundo as informações clínicas prestadas.

Já ontem, a Direção-Geral de Saúde confirmou a existência de mais dois casos, um homem de 60 anos internado, também, no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e um outro de 37 anos que está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O surto do COVID-9, que teve origem na China, no início de dezembro, já infetou mais de 93 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase 51 mil já recuperaram. O número de mortes ronda das 3.200.