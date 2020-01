Há oito anos que não eram licenciadas tantas casas novas

É mais um sinal de recuperação do setor da construção civil. Entre janeiro e novembro do ano passado, as Câmaras Municipais licenciaram mais de 15 mil obras de construção e reabilitação de edifícios para habitação, o que equivale a uma subida de 9,3%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Nestes edifícios, foram licenciadas perto de 22 mil casas em construções novas, o que segundo a AICOPN “coloca 2019 como o melhor dos últimos oito anos”.

Na Área Metropolitana de Lisboa, sublinha a associação, o número de casas licenciadas em construções novas ascendeu a 5140, mais 27% face ao ano anterior. Mais de 40% são de tipologia T3 e perto de 30% correspondem a T2.

Outro dos indicadores revelados pela AICOPN e que reflete o momento positivo do setor é o consumo de cimento, que no período em análise bateu um recorde com seis anos. Até novembro aumentou mais de 15%, tendo superado as três milhões de toneladas. Ainda assim, a subida foi ligeiramente menor face à registada nos meses anteriores, em que ultrapassou os 16%.