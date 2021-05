"Há pressões crescentes para engarrafar os vinhos nos mercados de destino"

Jorge Monteiro, presidente da ACIBEV-Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal © Adelino Meireles/Global Imagens

As empresas de vinho estão, ainda, a sentir os duros efeitos da covid-19, mas há que preparar já o futuro, aplicando mais verbas no apoio ao armazenamento de vinhos e, sobretudo, no reforço da promoção internacional e não na destilação de crise, diz o presidente da ACIBEV, na sua primeira entrevista no cargo. Jorge Monteiro tem mais de duas décadas de experiência no setor do vinho, tendo passado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e pela ViniPortugal. A ACIBEV conta com 88 associados, responsáveis por um volume de negócios anual de 600 milhões de euros e 2.400 postos de trabalho diretos. Indiretos são 200 mil.

Parte 2 da entrevista ao Dinheiro Vivo

Referiu-se a duas grandes ameaças, e apontou a questão dos aspetos climáticos como uma delas. Em que medida?

A questão da pegada de carbono vai, mais tarde ou mais cedo, chegar às questões do engarrafamento. O Novo Mundo vitícola desenvolveu-se muito baseado no engarrafamento no destino, ao contrário do Velho Mundo europeu, muito assente no engarrafamento na origem, sobretudo dos vinhos com denominação de origem. E isso significa transportar vinho, carvão e ar. E há pressões crescentes para mudar isso e vamos ter de estar preparados para o enfrentar.

O engarrafamento no destino não é um risco para uma denominação de origem como o Porto?

Talvez. Mas, desde que seja feito sob a supervisão de uma entidade terceira independente e séria, esse risco pode-se evitar. Nós somos defensores de um meio termo. Entendemos que o engarrafamento fora da região mas dentro do país permite níveis de controlo que garantam a genuinidade do produto e defendemos que operadores multirregionais possam fazer uma centralização das suas operações de engarrafamento fora da sua região. E isso já vai acontecendo nos Verdes, no Alentejo, em Lisboa....

Que mercados estão a levantar esses problemas?

Os nórdicos, sobretudo, que começam a impor restrições ao tipo de embalagem, quer na substituição da garrafa por bag in box, quer exigindo a redução do peso da garrafa. E nalguns casos com formatos que não estão reconhecidos cá, por exemplo. Houve um país que pediu um bag in box de um litro e em Portugal isso não há. Há pressões dos mercados consumidores que poderão alterar aqui este quadro. E é uma ameaça que põe em causa a sustentabilidade económica de algumas empresas. Veja-se o caso do Reino Unido, que tem hoje três ou quatro unidades enormes de engarrafamento. Não sei, até que ponto, o brexit não vai levar os britânicos a pressionarem os vinhos da Europa a fazerem o seu engarrafamento lá.

É uma ameaça maior quanto menor é a empresa, não?

Os vinhos mais distintivos, de pequenas séries, de pequenas edições, provavelmente resistirão melhor a isso. Esta pressão vai existir é nas grandes séries. Mas eu diria que o problema não é tanto da empresa, que pode concentrar as suas operações num único ponto em Portugal ganhar eficácia, o problema é o receio das entidades certificadoras de perderem o controlo sobre o produto e que tendem a resistir a essas autorizações.

No limite, terão que criar estruturas descentralizadas, não?

Para algumas CVR manter as estruturas que têm num só local já é complicado, descentralizar mais complicado é. Nós defendemos que pode haver uma CVR com um âmbito de certificação sobre várias regiões, criando um conselho interprofissional para cada uma delas, de modo a que sejam as profissões a decidirem sobre as suas regras. A CVR teria, então, um corpo centralizado na sede, com delegações nas outras regiões.

Ao nível da sustentabilidade, há já países a exigirem estes planos. E quem não os tiver, não vende?

Isso vai acontecer, sim. Os clientes tenderão a exigir uma certificação de sustentabilidade do cliente, se for um fornecedor regular, ou do vinho, no caso de um fornecedor irregular. O que temos vindo a defender é que, por já estarmos mais atrasados do que os outros, deveria haver um referencial nacional de certificação de sustentabilidade e que devia ser a ViniPortugal a lançá-lo e a geri-lo. E que depois pode agregar planos de sustentabilidade a nível regional, como fez o Alentejo.

Porquê a ViniPortugal e não o IVV?

Porque é um organismo interprofissional de âmbito nacional e nas competências das organizações interprofissionais está a certificação. E admitimos que uma entidade privada de certeza que dá uma resposta num tempo muito mais curto. Na alçada do IVV não depende da boa vontade ou da competência das pessoas do instituto, será muito mais complicado quer do ponto de vista da disponibilidade financeira quer do ponto de vista dos procedimentos de contratação pública. Entendemos que deve ser um referencial lançado pela ViniPortugal, referencial esse que deve estar debaixo da tutela do conselho consultivo do IVV, sendo que ao IVV assegurar o cumprimento das normas e das regras.

Quem pediu isto?

O monopólio da Finlândia é que o exigiu, com uma particularidade, é que não aceita certificações de âmbito regional de pequenos estados. E o que temos vindo a ver, em países como a Suíça, a Áustria ou a Argentina, é que estão a fazer certificações de âmbito nacional.

E que diz a tutela?

Gostaríamos de saber. Já fizemos chegar esta posição ao IVV, em carta subscrita por praticamente todas as entidades que têm assento no conselho consultivo do IVV e que são os fundadores da ViniPortugal. Entendíamos que tínhamos a ganhar que fosse uma entidade privada a gerir, sob tutela de uma entidade pública. Temos receio que sendo uma entidade pública, com os constrangimentos que hoje têm, a nível financeiro e dos procedimentos de contratação, o processo possa ser demasiado demorado. E nós já estamos atrasados.