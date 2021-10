Há quase 5500 candidatos para o sorteio de 128 habitações com renda acessível em Lisboa

Dinheiro Vivo 29 Outubro, 2021 • 17:34 Partilhar este artigo Facebook

Perto de 5500 famílias concorreram ao sorteio de 128 habitações no âmbito do 8º concurso do programa de arrendimento acessível, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa.

O sorteio das habitações do concurso 'Renda Acessível' está agendado para o próximo dia 4 de novembro e será transmitido online, anunciou o município lisboeta esta sexta-feira num comunicado no seu portal 'Habitar Lisboa'.

"De acordo com o Aviso de Abertura nº 5/DMHDL/CML/2021, informa-se que foram submetidas a concurso 5496 candidaturas. Do total de 6481 candidaturas registadas, 985 foram canceladas/ou não submetidas pelos interessados", refere a nota.

"O sorteio das 128 habitações, realiza-se às 12 horas do dia 04 de novembro de 2021", acrescenta, informando ainda que "o sorteio realiza-se sem a presença de público, com transmissão em direto em Lisboa Live".

O município tem ainda em curso o 9º concurso de 'Renda Acessível', com 32 habitações em sorteio, sendo que as tipologias variam entre T0 e T3.

O período de candidatura para este concurso que está a decorrer termina no dia 4 de novembro de 2021, às 17 horas. As habitações em sorteio podem ser consultadas no portal 'Habitar Lisboa'.

Atualizada às 17H39 com mais informação