Há quatro impostos que podem ser pagos por débito direto

No ano passado as coimas associadas aos atrasos no pagamento do Imposto Único Automóvel (um imposto que tem de ser pago no mês da matrícula do carro) custaram 54 milhões de euros em coimas aos respetivos proprietários. De agora em diante, este é um custo que pode ser evitado, já que o fisco tem disponível desde ontem uma funcionalidade que permite aos contribuintes pagar o IUC, o IMI, o IRC e o IRS por débito direto. Os planos prestacionais também podem passar a ser pagos por esta via.

A medida foi integrada no Simplex+ há cerca de ano e meio e, como precisou ontem o ministro das Finanças, “permitirá que os contribuintes evitem coimas e as custas associadas aos processos de execução fiscal” por falta de pagamento dos impostos nos prazos legais. É que, apesar de o sistema de alertas e de avisos da Autoridade Tributária e Aduaneira ter registado vários desenvolvimentos nos últimos anos, os dados mostram que os atrasos nos pagamentos acabam por pesar no bolso dos contribuintes com custos adicionais que poderiam ser evitados.

A adesão ao débito direto pode ser feita nas repartições de Finanças ou no Portal das Finanças tendo a nova funcionalidade sido desenhada de modo a permitir ao contribuinte gerir que impostos quer pagar por débito na sua conta bancária, durante quanto tempo o quer fazer e até associar-lhe um valor limite. Todas estas opções podem ser a qualquer momento desativadas.

Tal como explicou Olga Pereira, subdiretora geral dos Serviços de Cobrança, o processo do ‘pedido de adesão’ começa com a confirmação do IBAN que o contribuinte quer usar para pagar os impostos – é que, por defeito, surge o número de conta bancária que a AT já conhece e que corresponde ao que é indicado para o reembolso do IRS, mas pode ser indicado outro.

Ultrapassado este passo, o contribuinte define a finalidade indicando se o tipo de pagamento que pretende passar a fazer por débito em conta é recorrente ou pontual. Segue-se a escolha do tipo de imposto que pretende associar. Ou seja, pode optar-se por pagar apenas o IUC por esta via ou qualquer um dos outros da lista.É ainda possível usar a mesma ferramenta para consultar as autorizações de débito que estão ativas e inativas e obter comprovativos.

O débito direto é igualmente possível no planos de pagamento de impostos em prestações que já estejam em curso, nomeadamente os que resultaram do PERES (Programa Extraordinário de Regularização de Dívidas Fiscais).

Se para os contribuintes o débito direto pode evitar o pagamento de coimas e juros, para o Estado tem também vantagens. “Para a Autoridade Tributária em particular esta opção tem também um grande potencial de poupança na medida em que o custo de cada operação por débito direto é de 20 cêntimos (ou mesmo de zero cêntimos se for dentro do mesmo banco)”, precisou o ministro das Finanças. Bem menos do que os 86 cêntimos de custas administrativos que a AT tem por cada pagamento realizado na sua rede de cobrança. Tudo somado, resumiu Mário Centeno, esta é uma medida do Simplex que resulta num “poupex”.

O débito direto foi lançado no mesmo dia em que a AT também disponibilizou uma nova aplicação móvel que permite pagar impostos por três vias: multibanco, MB Way e QrCode, bem como consultar toda a lista de reembolsos fiscais.

Na sessão de apresentação das novas funcionalidades – em que estivarem os secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Modernização Administrativa – a ministra da Presidência, Maria Manuel Marques, salientou que a poupança que vão gerar ronda os 2,9 milhões de euros em custos administrativos e as 7,5 mil horas de trabalho.