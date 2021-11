"Há que assegurar aos jovens formações de banda larga"

Maria de Lurdes Rodrigues. © Orlando Almeida / Global Imagens

"A geração que viveu o paradigma do emprego para a vida não pode deixar às gerações seguintes o paradigma do emprego para o dia." É este o mote deixado pela reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, que serve de farol a uma conferência promovida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que trará a debate na segunda-feira, temas como a modernização da economia e das empresas, a atualização pedagógica, curricular, de acesso e de utilização de recursos tecnológicos nas escolas e nas universidades, sob o título "O Futuro do Trabalho Visto Pelos Jovens". Ao DV, a reitora explica o que está em causa.

O que é fundamental para discutir o futuro do trabalho para os jovens num momento em que vivemos a quarta revolução industrial e muitos dos empregos de hoje desaparecerão - sendo naturalmente criados outros que ainda desconhecemos?

O futuro é sempre incerto. As mudanças tecnológicas no mundo do trabalho, com efeitos no emprego (criação e destruição de novos empregos), são cíclicas. Ao longo de todo o século XX assistimos a inúmeras mudanças e discussões semelhantes à atual. O mais importante é acompanhar os fenómenos de mudança, as tendências - analisando fenómenos para poder antecipar e mitigar efeitos negativos e para inovar na regulação. Veja-se o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Laboratório Colaborativo - CoLabor no setor automóvel. É um exemplo do que deve ser feito em termos de acompanhamento e monitorização das tendências de mudança e seus impactos no futuro do emprego.

Qual é o potencial dessa dimensão de criação de novas funções, nomeadamente no que respeita ao estímulo à criatividade?

No campo da educação é necessário assegurar formações de banda larga para que os jovens possam continuar a aprender. As mais generalistas que conferem competências para análise e resolução de problemas novos, que conferem competências relacionais, são as que melhor preparam para o futuro - sempre incerto.

Em que deve um jovem apostar, na sua formação, tendo em conta esse contexto?

Hoje a diversidade de oferta formativa é muito mais alargada. Há inúmeras possibilidades de percursos formativos. Os jovens devem apostar, em primeiro lugar, na procura de um caminho de formação, que lhes permita realizarem-se pessoal e profissionalmente. Não se devem deixar seduzir por promessas de empregabilidade fácil que contrariem as suas vocações e aspirações. A idade de estudar, entre os 15 e os 25 anos, é o último período das suas vidas em que podem escolher com liberdade. Podem enganar-se e voltar atrás, sem grande ou grave prejuízo. Devem portanto dar a si próprios essa oportunidade de escolher o caminho que corresponde aos seus desejos de realização pessoal. Claro que para os jovens com fracos recursos financeiros, as possibilidades são mais estreitas, por isso é tão importante que se alargue a Ação Social, para que todos possam ter as mesmas oportunidades de escolha. Diria que o mais importante é que os jovens apostem em estudar. Só estudando (qualquer que seja a escolha) podem aspirar a ter um futuro profissional melhor.

O debate arranca pelas 11.00 de dia 22 de novembro, no Grande Auditório do ISCTE, com os impactos da covid no futuro do trabalho, seguindo-se a análise das dinâmicas que estão a transformar o emprego em Portugal. Da parte da tarde, após o painel dedicado à economia, terá lugar o debate sobre as transformações que será necessário fazer na educação para melhorar as qualificações dos portugueses e o desenvolvimento económico e social do país. O encerramento será garantido pelo PR.