Há três escolas de negócios portuguesas no ranking do FT. Uma é uma estreia

O ISEG Lisbon School of Economics and Management entrou pela primeira vez para os rankings do Financial Times (FT). Em comunicado, a universidade sublinha que a tabela do jornal económico britânico “destaca o ISEG por proporcionar uma duplicação do salário (+94%) em três anos”, bem como “colocam o ISEG como a melhor Business School em Portugal na relação custo-benefício (value for money), ao permitir aos estudantes uma recuperação muito rápida do investimento académico, e também na evolução da carreira, ao proporcionar o acesso a empresas de grande dimensão e uma promoção hierárquica mais acelerada”.

Clara Raposo, presidente do ISEG Lisbon School of Economics and Management, defende, em comunicado, que a integração da escola neste ranking “é um reconhecimento internacional há muito esperado, dada a qualidade ímpar da nossa formação, e que só agora é possível devido à recente obtenção de uma acreditação internacional de referência”. “O nosso Conselho Consultivo, que conta com elementos globalmente muito conceituados pela sua visão do mundo e é liderado pelo empresário Gilberto Jordan, é mais um fator diferenciador”.

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) volta a estar na lista do FT, sendo “destacada no Top 10 e Top 20 mundiais nos critérios de experiência internacional durante o curso (7.ª posição), progresso de carreira (13.ª posição), custo-benefício [value for money] (15.ª posição) e mobilidade internacional (16.ª posição), que se refere à colocação dos graduados em empresas multinacionais por todo o mundo”.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE, em comunicado, sublinha que a escola forma “profissionais preparados para entrar num mercado de trabalho cada vez mais global e disruptivo e que, por isso, mantenham sempre a capacidade de se adaptarem a todos os desafios que encontrem. Essa é a nossa prioridade máxima hoje, como foi ontem e será amanhã.”

Por outro lado, mestrado de finanças da Católica Lisbon School of Business & Economics a 26º melhor posição mundial. O mestrado em Finanças da Católica ocupa 16ª melhor escola do mundo na progressão de carreira dos seus graduados. Filipe Santos, Dean da Católica, defende em comunicado que “é uma honra ter o nosso Mestrado em Finanças entre os 26 melhores do mundo, sendo uma das 16 melhores escolas do mundo na progressão de carreira dos graduados em Finanças”. “Somos ainda a escola portuguesa que melhor corresponde às expetativas dos nossos alunos, com os professores mais internacionais e uma investigação de excelência. Continuaremos a nossa missão de receber os melhores alunos de toda a Europa para lhes proporcionar uma carreira em Finanças verdadeiramente internacional, com uma sólida formação ética, analítica, e de impacto positivo na sociedade”.