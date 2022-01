"Há um problema de preços na saúde", defende António Araújo

©

Dinheiro Vivo 27 Janeiro, 2022 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Excecionalmente composto por duas conversas, devido ao contexto eleitoral, António Lacerda Sales, atual Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, cabeça de lista do PS pelo distrito de Leiria e António Araújo, Coordenador Nacional para a área da Saúde do Conselho Estratégico Nacional do PSD e diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto, debateram as perspetivas para o próximo ciclo político com João Almeida Lopes, presidente da APIFARMA.

"Em Saúde o tempo é uma variável fundamental" alertou João Almeida Lopes, chamando a atenção para a necessidade de os doentes terem "acesso atempado aos medicamentos inovadores". Para António Araújo, há "um problema essencialmente pelo preço", passando a solução "pela partilha de risco entre a indústria e os prescritores, por forma que o SNS pague um preço razoável pelos doentes beneficiados pelo medicamento".

Oiça aqui a intervenção de António Araújo

Secretário de estado adjunto e da saúde, António Lacerda Sales © Mário Cruz/Lusa

Já António Sales, afirmou que "o acesso a medicamentos inovadores tem vindo a aumentar" e recordou a "delapidação da despesa consolidada na Saúde", no período de intervenção da troika. Segundo António Lacerda Sales, "desde 2015 a 2020 foi recuperado o que estava para trás e orçamentados mais 2,5 mil milhões de euros, sendo que, se o orçamento para 2022 tivesse passado, teria sido possível chegar aos 3,2 mil milhões de euros".

Oiça aqui o contributo de Lacerda Sales