Há um truque para os dados móveis durarem mais no verão

“Há wi-fi?”. Esta é uma das primeiras perguntas que todos fazemos assim que chegamos ao destino de férias. E se é verdade que a internet está em quase todo o lado, também existem sítios sem qualquer conexão.

Esta é uma das razões pelas quais os dados móveis normalmente se esgotam mais cedo na altura das férias. Mas existe um pequeno truque que pode ajudar a prolongar a duração da sua internet móvel, revela o Cinco Días. E tem a ver com a velocidade da internet.

A maioria dos smartphones e tablets são compatíveis com tecnologia 4G, que permite carregar as páginas web de forma rápida, ver vídeos com mais qualidade e ouvir música tal como se estivéssemos conectados a uma rede wi-fi. O ponto negativo do 4G é que quanto mais rápido se navega, mas rápido se esgota também o plafond de dados móveis.

O truque é simples: basta aceder às definições do telemóvel, ativar os dados móveis e nas opções selecionar o 3G, em vez do 4G. Segundo a publicação espanhola, a velocidade máxima vai reduzir de 125 MB por segundo para apenas 12,5 MB por segundo. E não se preocupe, vai pode continuar a ver vídeos, navegar nas redes sociais e muito mais sem problemas.