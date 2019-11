Há uma casa na Zambujeira onde os velhinhos voltam a ser jovens

Se muitas vezes nem as grandes cidades conseguem segurar os jovens, há regiões em Portugal que têm sofrido tremendamente com o abandono e envelhecimento. E o Alentejo é uma delas. Em Odemira, o maior concelho do país, com 1720,25 km2 espalhados por planície, serra e Costa Vicentina, restam pouco mais de 26 mil habitantes. Só 10% têm menos de 15 anos – quase um terço dos que ali vivem e nasceram há pelo menos 65.

Foi este cenário, a par da vontade de fazer algo pela comunidade e ajudar aqueles que mais fizeram por ela e estão hoje mais fragilizados, que fez nascer uma casa na Zambujeira do Mar onde os velhinhos voltam a ser jovens.

E foi esta a causa escolhida neste ano pelo Rock’n’Law, que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República, e que dia 22 vai voltar a juntar em palco, no Kais, as nove maiores sociedades de advogados do país para nos dar música e reunir mais um generoso donativo, desta vez para apoiar “os 21 idosos que vivem sós e que têm nesta associação uma família dedicada”.

No último ano, a celebrar uma década desta iniciativa, o concerto resultou em 110 mil euros (perto de 50% mais do que em 2017) para ajudar a Associação Portuguesa Contra a Leucemia a pôr de pé a Casa Porto Seguro, para acolher doentes e seus familiares. No total dos dez anos de Rock’n’Law, somam-se 17 causas e projetos de solidariedade, aos quais se fez chegar mais de meio milhão de euros em apoios (645 milhões).

“Todos os anos pensamos que se calhar é a última vez, mas depois recebemos tantos agradecimentos e solicitações que esquecemos o cansaço”, contava ao DN Francisco Proença de Carvalho, que coordena o projeto desde 2014. “Espanta-me que outras profissões não tenham ideias semelhantes e as desenvolvam.” (Leia aqui a entrevista)

Recuemos a 2001, quando nasceu a missão da Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, para criar um espaço de apoio aos idosos de Odemira. Estabelecendo entre os seus objetivos a “prestação de serviços que satisfaçam necessidades básicas, o apoio psicossocial e o fomento das relações interpessoais com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento” dos mais velhos, a associação começou a promover uma série de iniciativas que rapidamente recuperaram a chama às vidas dessas pessoas – antes isoladas pela idade, condições de vida e deslocação das famílias para grandes centros urbanos.

Animação, envolvimento em atividades coletivas e sentido de pertença são alguns dos efeitos secundários da verdadeira revolução que a abertura de portas desta IPSS trouxe à região de Odemira.

“A associação tem como pretensão alargar os serviços prestados através da construção da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas, podendo assim melhorar o conforto e a segurança dos idosos que frequentam o Centro de Dia, bem como implementar atividades de animação e integração sociocultural”, explica o Rock’n’Law, justificando a sua escolha. (veja aqui um pouco do que faz esta associação)

“Tocamos para combater o abandono e cuidar dos idosos” é o slogan deste ano do Rock’n’Law. Para juntar-se à causa, basta inscrever-se e deixar aqui a sua contribuição e levantar os bilhetes para o concerto no Kais, na sexta-feira à noite.