Há uma petição para cancelar o TV Fest. Mais de 10 mil assinaram

Mais de 10 mil pessoas já assinaram uma petição para cancelar o TV Fest, o festival de música portuguesa criado pelo Ministério da Cultura, com concertos disponibilizados todas as noites no canal 444 e na RTP Play, com uma dotação de um milhão de euros. O festival arranca esta quinta-feira. Peticionários pedem “o cancelamento imediato” da iniciativa.

“A realização do TV Fest, no presente estado de emergência, constitui uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, diretores artísticos, músicos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector, constituindo uma medida antidemocrática e não inclusiva”, pode ler-se no texto da petição.

A mecânica do festival assenta numa escolha em cadeia feita pelos artistas participantes. O apresentador da RTP Júlio Isidro, que vai igualmente apresentar o TV Fest, escolheu Marisa Liz, Fernando Tordo, Ricardo Ribeiro e Rita Guerra, cabendo depois a estes quatro músicos a seleção dos seguintes e assim sucessivamente. No total dos 30 dias previstos, serão gravadas 120 atuações nas casas dos artistas. A iniciativa visa também apoiar financeiramente os técnicos que acompanham os músicos.

Os peticionários contestam o papel do Estado nesta iniciativa para a qual o Ministério da Cultura está a alocar um orçamento de 1 milhão de euros.

“O Ministério da Cultura não pode, em qualquer instância, criar um festival de música portuguesa, para apoiar músicos e técnicos. Não cabe ao estado criar eventos de cultura. Para isso, contamos com os agentes culturais, promotores, curadores e diretores artísticos activos em todo o país, que atualmente viram toda a sua actividade cancelada, muitos dos quais não encontram qualquer cabimento em nenhuma linha de apoio a artistas, trabalhadores independentes e entidades”, argumentam.

Por isso, pedem não o “cancelamento imediato do TV Fest”, como também o de “qualquer medida que fomente disparidades, competição e desigualdade no acesso”.

“A classe artística necessita de um reforço claro e objetivo à linha de apoio a artistas e entidades, de um mecanismo que reforce a sua protecção social perante o estado e legisle a sua contribuição à sociedade através do reconhecimento do seu estatuto de intermitência.”

“Pedimos imparcialidade, justiça e transparência absoluta sobre todos os critérios de atribuição e distribuição de oportunidades e fundos públicos. Pedimos inclusão, atenção e cuidado e a procura de uma resposta comprometida com a realidade dos agentes culturais do país que trabalham diariamente pela cultura portuguesa.”