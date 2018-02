Há vantagens e condições no IRS automático. Veja quais

No IRS automáticos é o fisco que faz todas as contas e aos contribuintes apenas é pedido que verifiquem se os dados estão corretos e, estando, confirmá-los. Numa parceria com o Dinheiro Vivo, António Ernesto Pinto, especialista em temas fiscais da Deco Proteste, explica-lhe as vantagens deste automatismo e o que deve fazer se os dados estiverem incorretos. Fique ainda a par das condições que é necessário reunir para ser abrangido.