Habitação. Há mais de 33.600 casas em fase de licenciamento

A reabilitação tem um peso de 19% nos fogos em carteira. © D.R.

O país tem 14.580 projetos habitacionais em processo de licenciamento, que integram um total de 33.614 fogos. Os dados reportam aos primeiros nove meses do ano e traduzem um aumento de 4,5% no número de projetos face ao período homólogo de 2019, mas um decréscimo de 2% em unidades residenciais.

Segundo dados da Confidencial imobiliário, apurados com base nos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE, em Portugal continental entraram em processo de licenciamento mais projetos residenciais, mas de menor dimensão. A construção nova é o motor desta nova promoção residencial.

Entre janeiro e setembro, foram submetidos 14.580 projetos, uma subida de 4,5% quando comparado com os 13.949 de igual período de 2019. Já o número de fogos situou-se nos 33.614, uma queda de 2% face aos 34.377 que se contabilizava nos primeiros nove meses de 2019.

Segundo a Confidencial Imobiliária, 81% dos fogos em carteira entre janeiro e setembro deste ano - 27.299 unidades distribuídas por 11.716 projetos - dizem respeito a construção nova. A reabilitação assume um peso de 19%, o que traduz a intenção de intervenção em 6.315 fogos de 2.864 projetos.



Lisboa e Porto são os principais destinos desta promoção residencial, com pipelines de 2.695 e 2.444 fogos, respetivamente. Matosinhos e Vila Nova de Gaia são os os únicos concelhos do país, além de Lisboa e Porto, onde o carteira de projetos ultrapassa as mil unidades - 1.229 e 1.179 fogos, respetivamente.

De destacar ainda Braga, com processos de licenciamento para 891 fogos e Cascais e Guimarães com um pipeline na ordem dos 700 fogos. Vila Nova de Famalicão, Aveiro e Leiria apresentam carteiras de 600 fogos e Barcelos contabiliza pouco mais de 500 fogos.