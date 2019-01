Habitação. PS quer Lei de Bases “à altura” mas à direita avista-se o PREC

Foi com “alegria” e uma t-shirt a pedir “habitação para todos” que Helena Roseta inaugurou, “finalmente”, a discussão sobre a futura lei de Bases da Habitação. A deputada do PS apelou aos partidos para que, no decorrer da discussão, que se vai prolongar durante meses, ponham de lado as diferenças. “Espero que estejamos à altura de fazer uma lei que melhore a vida das pessoas”, pediu.

Mas a julgar pela amostra do debate, que marcou a primeira reunião plenária do parlamento em 2019, sem membros do Governo na bancada, as diferenças vieram para ficar.

PS, Bloco de Esquerda e PCP defenderam os projetos de lei que apresentaram para a Lei de Bases, que incluem propostas como a requisição temporária de casas devolutas. Uma das medidas mais contestadas pelos deputados do PSD e CDS-PP, que não apresentaram quaisquer propostas sobre o tema.

“Para o PSD sempre foi óbvio que o Estado deve ter uma política pública de habitação. A questão é quem a deve suportar. O PSD não tem dúvidas de que é o Estado, que nos últimos anos demitiu-se desse papel e atirou-o para os proprietários”, acusou Jorge Paulo Oliveira do PSD.

Os sociais-democratas defendem que propostas como a “trégua invernal”, a renovação garantida de contratos “ad eternum” e a requisição de imóveis privados “sabendo que o Estado tem milhares de imóveis devolutos” é “um regresso ao tempo do PREC”.

O PS propõe, entre outras medidas, que o “despejo de primeira habitação não se pode realizar nos meses de inverno nem no período noturno, depois das 20 horas ou antes das 8 horas, salvo em caso de emergência, nomeadamente incêndio, risco de calamidade ou situação de ruína iminente”.

Ao longo do debate, a bancada do PSD insistiu que as medidas propostas pelo PS e pela esquerda são “preconceituosas” em relação aos proprietários, transformando os senhorios em “extensões da segurança social”.

O tom usado pelos deputados do CDS foi semelhante. João Gonçalves Pereira concordou que a existência em Portugal de 2% de habitação pública é “insuficiente”, lamentando que, ao mesmo tempo o Orçamento do Estado reserve “apenas” 0,2% para a habitação. “2019 será, mais uma vez, um ano triste em matéria de habitação em Portugal”, concluiu.

“Não contem com o CDS para aprovar uma legislação que viola direitos consagrados na Constituição. Nunca concordaremos com requisição de património privado. O objetivo deve ser o aumento da oferta pública ou com apoios públicos, mas isso não pode ser feito a custa dos proprietários”, secundou Álvaro Castelo Branco, do mesmo partido.

Sobre a requisição de imóveis devolutos, Helena Roseta lembrou que “nos últimos Censos havia 750 mil imóveis privados devolutos. E, e que “perante isso o património do Estado é muito pouco”.

A deputada, que se demitiu em outubro da coordenação do grupo de trabalho parlamentar do PS sobre habitação, sublinhou que a requisição de imóveis devolutos privados que consta na proposta prevê um pagamento aos proprietários, e que esta é uma medida necessária perante “a enorme quantidade de património fechado” que existe em Portugal. Roseta apelou ainda “aos senhores” da direita para que “tragam mais e melhores ideias” para o debate.

Contra a especulação, o abandono e o açambarcamento

O Bloco de Esquerda e o PCP devolveram as críticas a PSD e CDS, por estes não terem apresentado propostas e por “insistirem em manter o edificado devoluto ao abandono”.

“Procuram apagar as responsabilidades nas dificuldades que os portugueses têm no acesso à habitação. Os despejos foram resultado das vossas políticas. Defendemos o papel determinante do Estado em encontrar soluções para que todas as famílias tenham direito a habitação tendo em conta os seus rendimentos”, sublinhou Paula Santos, do PCP.

A deputada destacou que na visão dos comunistas, a proposta do PS tem “um conjunto de aspetos positivos”, mas falha na medida em que mantém o “papel subsidiário do Estado” a favor de grandes grupos económicos.

O Bloco de Esquerda, pela voz de Maria Manuel Rola, destacou que é dever do Estado “proteger as pessoas das tempestades do mercado”. Isso acontece na Saúde e na Educação, afirmou, e por isso “deve haver um Serviço Nacional de Habitação”, seguindo a mesma lógica.

O partido defende um modelo preventivo, que antecipe o abandono de imóveis, que garanta quotas de habitação pública e que acompanhe os cidadãos na procura de habitação em caso de despejo. “A especulação, o abandono e o açambarcamento serão penalizados”, sublinhou a deputada.

Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes, afirmou que o grupo vai votar a favor dos projetos dos três partidos, para travar a “selvajaria” que o mercado se tornou. “É uma vergonha haver 750 mil imóveis devolutos em Portugal”, concluiu.

As três propostas

A proposta de Lei de Bases do PS foi a primeira a ser apresentada, logo em abril. Além da requisição de edifícios devolutos, os socialistas puseram na mesa medidas como a atribuição de subsídios de renda para idosos e a impossibilidade de se penhorar a casa da família para cumprir créditos fiscais.

A proposta do PCP, avançada em outubro, vai mais longe tanto na questão dos imóveis devolutos como das penhoras. Os comunistas pedem a expropriação de edifícios devolutos, sejam públicos ou privados, bem como a “a extinção do empréstimo” para a compra de casa se o imóvel for tomado pelo banco.

Uma proposta semelhante à do Bloco de Esquerda, revelada no final de dezembro, que defende que as habitações “injustificadamente devolutas, abandonadas, em degradação ou em ruínas” devem ser penalizadas por via fiscal, bem como requisitadas pelo Estado para serem transformadas em habitação.