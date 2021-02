Habitação. Rendas subiram 1,8% em janeiro face ao período homólogo

Vista de Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 1,8% em janeiro de 2021, indicou o Instituto Nacional de Estatística, sublinhando que "todas as regiões" apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, sendo que o aumento mais intenso, de 2,1%, ocorreu na Região Autónoma dos Açores registado o aumento mais intenso (2,1%).

Já na comparação com o mês anterior, o valor médio das rendas de habitação cresceu 0,2%, sendo que as regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram Lisboa e a Região Autónoma da Madeira, com uma taxa de 0,3%. Sublinha o INE que não houve descidas no valor médio das rendas da habitação em nenhuma região.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,3% em janeiro, 0,5 pontos percentuais acima do mês anterior e em linha com a estimativa rápida avançada, anunciou o INE. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,6%.